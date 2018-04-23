В «Домодедово» буксировщик задел самолет «Саратовских авиалиний»

Самолет Embraer-195 «Саратовских авиалиний» «Саратовские авиалинии»

В московском аэропорту «Домодедово» буксировщик задел готовившийся к вылету самолет Embraer-195 «Саратовских авиалиний». Об этом сообщила авиакомпания. В ее сообщении уточняется, что буксировщик «допустил соприкосновение фары своего сигнального маяка с носовым обтекателем воздушного судна». Предварительный осмотр показал, что повреждений судно не получило, сообщил перевозчик.

«Остался след только на лакокрасочном покрытии самолета», – отметила пресс-служба «Саратовских авиалиний».

Самолет, который задел буксировщик, готовился к вылету в Саратов. Вылет задержали на два часа для составления технического акта о допуске самолета к дальнейшей эксплуатации.

Согласно онлайн-табло «Домодедово», Embraer-195 должен был вылететь в Саратов в 12.35 мск, однако самолет поднялся в воздух в 15.45 мск.

Пресс-служба «Домодедово» информацию об инциденте подтвердила. «В процессе буксировки воздушного судна тягач задел носовую часть борта самолета. Летно-технические характеристики воздушного судна нарушены не были», - говорится в сообщении. Пресс-служба «Домодедово» добавила, что командир воздушного судна принял решение продолжать выполнение рейса, на работу аэропорта событие не повлияло.

В феврале самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», вылетевший из «Домодедово», потерпел крушение в Раменском районе Подмосковья. На его борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли. Межгосударственный авиационный комитет (МАК, расследует все авиационные происшествия в России) сообщил, что причиной авиакатастрофы стали неверные данные о скорости полета на индикаторах пилотов - датчики обледенели из-за выключенной системы их обогрева.

По итогам внеплановой проверки «Саратовских авиалиний» Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта компании до 27 апреля. В ходе проверки были выявлены нарушения, говорил представитель Росавиации, не уточнив их характер. Если ограничения останутся, то с 28 апреля авиакомпания уже не сможет выполнять полеты. Сама авиакомпания в середине апреля заявила, что устранила все выявленные нарушения.

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