Самыми популярными силовиками оказались Чайка и Колокольцев

Самыми известными руководителями правоохранительных и судебных органов оказались генпрокурор Юрий Чайка и глава МВД Владимир Колокольцев Андрей Гордеев / Ведомости

Главной инстанцией, куда россияне готовы обратиться в случае нарушения своих прав, является прокуратура, выяснил ВЦИОМ: в первую очередь именно туда подали бы заявление 48% участников всероссийского телефонного опроса и 67% опрошенных социологами представителей бизнеса. Вторым по популярности среди простых граждан правоохранительным ведомством оказалось МВД ( 21% респондентов), но вот предприниматели, скорее, пойдут в суд: так сказали 53% опрошенных, в то время как в МВД готовы обратиться только 24%. О Следственном комитете и ФСБ вспомнили соответственно 7 и 3% бизнесменов. В свою очередь, среди граждан доверить защиту своих прав судам готовы всего 14% россиян, ФСБ – 11%, а СКР – 9%.

Бизнесмены, имеющие личный опыт обращения в правоохранительные ведомства, высоко оценили доступность прокуратуры (3,99 балла из пяти возможных) и судов (3,98 балла). Самый эффективный сервис обращения через интернет – в суде (3,79 балла), в МВД он не тянет даже на тройку (2,54 балла), также полицейские медленнее всего реагируют на запросы.

В последнюю очередь обе категории респондентов готовы обращаться за защитой прав в Росгвардию и Службу судебных приставов – их рейтинги близки к уровню статистической погрешности.

Самыми известными руководителями правоохранительных и судебных органов также оказались генпрокурор Юрий Чайка (его должность точно называют 28% участников всероссийского опроса и 55% предпринимателей) и глава МВД Владимир Колокольцев (28 и 53% соответственно). Директора ФСБ Александра Бортникова вспомнили 22% всех россиян и 43% бизнесменов, в то время как место работы директора Федеральной службы войск национальной гвардии Виктора Золотова правильно определили соответственно 10 и 21%. Впрочем, это неудивительно: 15% участников всероссийского опроса признались, что впервые слышат о таком органе государственной власти, как Росгвардия. Среди предпринимателей таких 6%. Самый узнаваемый судья – председатель Конституционного суда Валерий Зорькин, его знают 9% участников всероссийского опроса и 25% предпринимателей.

Прокуратура действительно эффективно выступает в поддержку бизнеса, говорит руководитель Экспертного центра при Уполномоченном при президенте по защите прав предпринимателей Анастасия Алехнович. Она напоминает, что при ведомстве создана межведомственная рабочая группа по защите прав предпринимателей, которая только за прошлый год рассмотрела 154 обращения в защиту прав бизнеса. И например, в деле надзора за тарифами прокуратура в последнее время действует гораздо эффективнее ФАС, отмечает Алехнович.

На самом деле понятно, почему мало знают о Росгвардии, говорит член Совета по правам человека при президенте Кирилл Кабанов: ведомство новое, и даже те, кто пользуется услугами вневедомственной охраны, далеко не всегда осознают, что это тоже Росгвардия. А те, кто знает, понимают: это скорее о глобальной безопасности. Понятно, почему прокуратура на лидирующих позициях: все понимают, что это надзорный орган, в компетенции которого достаточно широкий круг вопросов, к тому же прокуроры в регионах сейчас занимают достаточно активную позицию. Осторожное отношение предпринимателей к МВД можно объяснить опасениями, связанными с высоким уровнем коррупции, и нельзя сказать, что они абсолютно безосновательны. Зато российские предприниматели научились судиться. В свою очередь ФСБ, как следует из анализа, который СПЧ проводил два года назад совместно с управлением президента по обращениям граждан, пользуется большой популярностью у жителей регионов старше 45 лет: те, как правило, просят переправить их обращения сразу в прокуратуру и в ФСБ. Молодежь, конечно, уже лучше разбирается в компетенции ведомств, объясняет Кабанов.

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