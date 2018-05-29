Путин назначил врио губернатора Тюменской области

Экс-губернатор области Владимир Якушев ранее был назначен на пост министра строительства и ЖКХ

Пресс-служба президента России

Президент Владимир Путин назначил Александра Моора временно исполняющим обязанности губернатора Тюменской области. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Моор с 2011 г. был мэром Тюмени.

Ранее источники «Ведомостей» в «Единой России» и близкие к администрации президента называли Моора основным кандидатом на пост тюменского губернатора. По итогам апреля-мая 2018 г. он возглавил Национальный рейтинг мэров, составленный ЦИК «Рейтинг» в партнерстве с Финансовым университетом при правительстве России.

В начале мая политик получил также высокую государственную награду: Путин наградил его медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Награда была вручена Моору за «достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу», уточнялось в указе президента.

Моор — человек бывшего губернатора области Владимира Якушева, говорили два близких в Кремлю собеседника «Ведомостей». По традиции Кремль дает право назвать преемников губернаторам, которые идут на повышение, — случай Якушева именно такой, объяснял один из источников. Та же традиция действовала и при назначении Якушева губернатором — его на эту должность рекомендовал бывший губернатор Тюменской области Сергей Собянин, напомнил собеседник.

Право назвать преемника получил еще один перешедший в правительство губернатор — Дмитрий Кобылкин, возглавлявший Ямало-Ненецкий автономный округ, знают источники «Ведомостей».

Экс-губернатор Тюменской области Владимир Якушев недавно стал министром строительства и ЖКХ России. После назначения он признался журналистам, что испытывает сложные эмоции. Якушев пояснял, что о своем назначении на должность министра он узнал за три дня до этого. «Я пришел на госслужбу в 2001 г., отработал 13 лет губернатором. Все изменения на территории, огромное количество проектов прошли при мне. Я жил этими проектами, каждым без исключения. Сейчас мне надо все осознать», — говорил Якушев.

Бывший губернатор отмечал, что не мог отказаться от предложения президента и премьер-министра. «Мы все люди государевы. Выбор пал на меня. Глава государства и председатель правительства решили, что я должен возглавить это направление, рассчитывают на меня. Как я могу, получив такой кредит доверия, принять какое-то иное решение», — объяснял он.

Первое заседание правительства в новом составе с участием Якушева состоялось 23 мая.

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