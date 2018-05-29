Путин назначил врио губернатора Ямала

Сообщение о встрече Путина с Артюховым и президентский указ о его назначении опубликованы на сайте Кремля Владимир Трефилов / РИА Новости

Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрия Артюхова - заместителя ушедшего с губернаторского поста в правительство Дмитрия Кобылкина. Сообщение о встрече Путина с Артюховым и президентский указ о его назначении опубликованы на сайте Кремля.

Артюхов - самый молодой из действующих глав регионов: в феврале этого года ему исполнилось 30 лет. Он уроженец Ямала, по образованию экономист, получил степень МВА в Сингапурском университете управления. С 2010 г. работал в аппарате губернатора ЯНАО, с 2012 г. - в резерве управленческих кадров региона, с 2014 г. - помощник губернатора. Курировал взаимодействие с «Реновой» Виктора Вексельберга по проектам аэропорта Ноябрьска и Нового Уренгоя, а также проект железной дороги «Северный широтный ход». Заместителем губернатора по экономике Артюхов стал в 2016 г.

Отец Дмитрия Артюхова - Андрей Артюхов - первый зампред областной думы Тюменской области, руководитель фракции «Единая Россия», бывший директор Новоуренгойского филиала Тюменского государственного нефтегазового университета.

Вероятным кандидатом на место Кобылкина, ставшего министром природных ресурсов и экологии, ранее называли вице-губернатора Ирину Соколову.