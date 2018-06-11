США расширили санкции в отношении России

В санкционные списки включены еще трое россиян и три компании

Попавшие под санкции компании, по мнению властей США, связаны с ФСБ Dado Ruvic / Reuters

Минфин США ввел санкции в отношении трех россиян, трех российских компаний и двух связанных с ними структур, базирующихся за рубежом. Обновленные списки были опубликованы в понедельник на сайте ведомства. Минфин уточнил, что санкции были введены на основании принятого год назад закона об усилении санкционного режима в отношении России.

В санкционный список внесены петербургские компании Digital Security, «Дайвтехносервис» и Научно-исследовательский институт «Квант»». Также в нем оказались трое физических лиц - Олег Чириков, Владимир Каганский и Александр Трибун из «Дайвтехносервиса». Кроме того, под санкции попали израильская компания Embedi и голландско-чешско-израильская Erpscan, которые, по мнению властей США, имеют отношение к Digital Security. Все эти компании и институт «Квант», по данным минфина США, связаны с Федеральной службой безопасности (ФСБ) России.

ООО «Дайвтехносервис» – ведущее предприятие в России, специализирующееся на разработке, производстве, комплексных поставках и обслуживании всех видов водолазного оборудования, говорится на его сайте. Компания существует 15 лет. Среди ее заказчиков на сайте указаны МЧС, Министерство обороны, пограничные части ФСБ, Рособоронэкспорт, ООО «Рыбинская верфь», ОАО «Балтийский завод», ОАО «Мурманское морское пароходство», Дальневосточный государственный университет. Для ФСБ компания в 2012 г. поставляла стационарный береговой барокомплекс.

«С 2007 г. „Дайвтехносервис» поставлял различное подводное оборудование российским ведомствам, в том числе ФСБ. В 2011 г. „Дайвтехносервис» получил контракт на создание подводного аппарата для ФСБ стоимостью $1,5 млн», – говорится в сообщении минфина США.

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