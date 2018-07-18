Минюст приостановил регистрацию партии Алексея Навального

Сторонники Навального пытаются зарегистрировать свою партию уже в седьмой раз Донат Сорокин/ТАСС

Минюст приостановил на три месяца процесс регистрации партии Алексея Навального «Россия Будущего» из-за недочетов в ее уставе. Если в течение трех месяцев нарушения не будут устранены, то будет принято решение об отказе в регистрации партии. Письмо подписано директором департамента по делам некоммерческих организаций Минюста Владимиром Титовым.

В заключении Минюста говорится, что положения устава партии противоречат требованиям федерального закона «О политических партиях» и ряда других законодательных актов. Претензии ведомства изложены в восьми пунктах. Например, по закону о партиях «гражданин РФ может быть членом только одной политической партии», а в уставе говорится, что членство в партии прекращается с момента принятия данного лица в члены другой партии, отмечает Минюст. Кроме того, в уставе содержится пункт о том, что членом партии может быть гражданин, не имеющий места постоянного или преимущественного проживания, хотя по закону партиец может состоять в региональном отделении лишь по месту постоянного или преимущественного проживания. Помимо этого в устав не включены полномочия конференции или региональных отделений об утверждении годовых отчетов и бухгалтерской отчетности партии, назначении аудиторской организации.

Одна из претензий Минюста заключается в том, что съезд партии, согласно уставу, является правомочным, если делегаты представляют не менее половины региональных отделений, хотя по закону принятие устава и программы партии, а также выдвижение кандидатов осуществляются на съезде, в работе которого принимают участие делегаты региональных отделений, образованных не менее чем в половине регионов России. Еще одно противоречие, по мнению ведомства, связано с тем, что закон о партиях дает партийцам право обжаловать решения руководящих органов партий и региональных отделений, однако устав «России Будущего» такой возможности не предусматривает. При этом «Ведомости» обнаружили в переданном на регистрацию уставе партии Навального пункт о том, что член партии может обжаловать затрагивающие его права действия и решения партийных органов в вышестоящие органы партии. Наконец, процедура выдвижения делегатов на съезд партии, как полагает Минюст, прописана в уставе не так, как требует закон. А последний пункт претензий касается нарушений в нумерации статей устава.

Сторонники Навального пытаются зарегистрировать свою партию уже в седьмой раз, напомнил политик в сообщении на своем сайте: «В этом обосновании много воды, но все противоречия строятся на надуманных конструкциях министерства юстиции, а пункт 7 вообще напоминает закольцованный парадокс: для того, чтобы провести общее собрание регионального отделения партии, нужно, чтобы собрались члены партии, учтенные в региональном аппарате партии, который может быть создан только общим собранием отделения». Кроме того, часть оснований, по которым регистрацию приостановили, можно найти в свежих зарегистрированных уставах действующих партий, отметил Навальный. По его словам, его сторонники устранят нарушения и соберут новый съезд, но он считает, что президент Путин не хочет регистрировать «партию, которая побьет его «Единую Россию».

Учредительный съезд партии Навального прошел в мае, хотя поначалу планировался на начало марта. Однако в конце февраля у Навального в очередной раз отобрали название его незарегистрированной Партии прогресса: так была названа партия «Гражданская позиция», которая входит в пул партий политтехнолога Андрея Богданова. В руководство этой партии вошел бывший сотрудник московского штаба Навального Виталий Серуканов, который до этого со скандалом покинул штаб. В 2013 г. Богданов уже давал одной из своих партий название, которое было у незарегистрированной партии Навального: тогда партия Богданова «Родная страна» переименовалась в «Народный альянс». Навальный пытался обжаловать в суде смену названия партии Богданова, но безуспешно. В 2014 г. была предпринята попытка зарегистрировать Партию прогресса: она создала необходимые по закону 44 региональных отделения, но Минюст счел, что это было сделано позже установленного шестимесячного срока, и лишил партию регистрации.

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