Руководство дочерних предприятий госкомпаний ответит за коррупцию наравне с госчиновниками

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В 2017 г. за злоупотребление должностными полномочиями осудили всего 468 человек Евгений Разумный / Ведомости

Минюст подготовил поправки в Уголовный кодекс (УК), расширяющие перечень лиц, подпадающих под действие норм о преступлениях против интересов госслужбы. Сейчас к этой категории относят представителей органов власти, руководителей госкорпораций и компаний, в которых государству принадлежит контрольный пакет акций. Но, как следует из уведомления, размещенного ведомством на правительственном портале раскрытия информации, в соответствующий перечень могут также включить лиц, выполняющих организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в компаниях, долями в уставном капитале которых прямо или косвенно (через одно или несколько юридических лиц) владеет Российская Федерация. Соответствующие изменения предполагается внести в примечания к ст. 285 УК («Злоупотребление должностными полномочиями»). Такое нововведение предусмотрено национальным планом борьбы с коррупцией, говорится в уведомлении.

Заместитель гендиректора «Трансперенси интернешнл – Р» Илья Шуманов находит идею здравой: «Существует значительное количество схем, когда деньги из государственной казны выводятся через дочерние предприятия второй и третьей очереди, которые государство контролирует лишь опосредованно, мы в своих расследованиях достаточно часто с таким сталкиваемся». В то же время, отмечает эксперт, такое нововведение может оказаться «палкой о двух концах»: оно основательно расширяет сферу деятельности правоохранительных структур и едва ли добавит заинтересованности бизнеса к государственно-частному партнерству.