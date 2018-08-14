Политика / Безопасность и право

«В контакте» планирует раскрывать данные о запросах спецслужб

Такие отчеты регулярно предоставляют Google, Facebook и Twitter
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Крупнейшая российская социальная сеть «В контакте» рассматривает возможность раскрытия статистики запросов, поступающих от правоохранительных служб. Об этом написал управляющий директор социальной сети Андрей Рогозов в комментариях на своей странице «В контакте». Он предупредил, что по российскому законодательству, социальная сеть не имеет права предупреждать пользователей о получении запросов.

«К сожалению, уведомлять пользователей о поступивших запросах в большинстве стран мира, включая Россию, запрещено. В этом в этом есть понятная логика, применимая к серьезным преступникам. Конкретно в России мы, как и другие сервисы, ограничены статьей 161 УПК РФ – сам факт получения запроса относится к данным предварительного расследования, т.е. мы не в праве раскрывать эти данные, - написал Рогозов. - При этом сделать процесс более прозрачным и делиться общей статистикой запросов мы будем».

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