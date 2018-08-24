Бывший начальник Захарченко старается забыть службу как страшный сон

Пресненский суд Москвы приступил в четверг к допросу свидетелей по делу экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко Максим Стулов / Ведомости

Пресненский суд Москвы приступил в четверг к допросу свидетелей по делу экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко. Всего, выяснили накануне СМИ, в списке свидетелей 66 человек, среди них высокие чины МВД, налоговой инспекции, следователи СКР, сотрудники Роспотребнадзора и даже гадалка.

Но в четверг в суде успели расспросить всего двоих: бывшего замначальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Феликса Василькова и замруководителя УФНС по Москве Ивана Шульгу. Обвинение интересовали обстоятельства, связанные с вымогательством взятки у владельца ресторана «Ла Маре» Меди Дусса. По версии следствия, Захарченко вместе с полковником ФСБ Дмитрием Сениным организовал серию проверок на предприятиях Дусса, в том числе со стороны налоговиков и Россельхознадзора. В итоге ресторатор обратился к своему знакомому, генералу МВД Алексею Лаушкину, чтобы он свел его с инициаторами проверок и помог уладить конфликт. После долгих переговоров Захарченко через посредников получил от Дусса взятку в $800 000, а также скидочную карту «Ла Маре», позволившую ему сэкономить 3,4 млн руб. на обедах.

Пересмотра не будет Никулинский суд Москвы отказался пересмотреть свое решение об обращении в доход государства имущества родственников экс-сотрудника антикоррупционного главка МВД полковника Дмитрия Захарченко на сумму 9 млрд руб. Бывший полицейский добивался пересмотра дела, так как обнаружил: согласно решению руководства СКР еще в сентябре 2017 г. обнаруженные в квартирах родственников Захарченко деньги были исключены из перечня доказательств по уголовному делу и, таким образом, утратили статус вещдоков. Как ранее сообщил адвокат Захарченко Александр Горбатенко, исполнительное производство уже завершено: все конфискованное имущество Захарченко и его близких обращено в доход государства.

Бывший начальник Захарченко признался, что подробности уже не помнит и вообще, выйдя на пенсию (после ареста в 2014 г. начальника главка Дениса Сугробова сменилось и большинство его подчиненных), прошлую работу старается «забыть как страшный сон». Васильков так и не смог вспомнить, каким образом фирмы Дусса «Джентрико» и «Ла Маре» оказались в перечне предприятий, итоги проверки которых ГУЭБ запросил у налоговой. Была команда работать по фирмам-импортерам, ввозящим продукты из стран, против которых действуют контрсанкции, объяснил он, возможно, перечень был утвержден на каком-то совещании. При этом Васильков вспомнил, что в 2014 г. к нему обратился его коллега и знакомый Лаушкин, который пожаловался на проблемы своего друга из-за действий силовиков. При этом Лаушкин, по словам Василькова, никак не дал понять, что у Дусса вымогают деньги, – речь шла только о возникающих проблемах, а с такими жалобами к нему обращались регулярно и серьезного значения он им не придал. Он рассказал, что был возмущен падением своих сотрудников «до уровня ресторанного бизнеса» и вызвал тогда Захарченко на доклад, но из его слов понял: Дусс практически уличен в нарушении санкционных ограничений. «Иначе с чего бы бизнесмен арабского происхождения побежал с деньгами сдаваться? – рассуждал генерал. – У нас процесс закрытый? Открытый? Тогда я больше ничего не скажу!»

Зато Шульга точно знал, что поводом для выездной проверки ФНС стало несколько факторов, в том числе письмо из МВД. Но окончательное решение было принято на основе всестороннего анализа, а признаки организаций, требующих проверки, перечислены в специальном письме ФНС: низкая налоговая нагрузка, работа с организациями, имеющими признаки фирм-однодневок, и т. д. Адвокаты также спрашивали, мог ли Захарченко влиять на результаты налоговой проверки или инициировать ее. Шульга заверил, что не мог.