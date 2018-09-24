Политика / Безопасность и право

Шойгу объявил о поставке Сирии комплекса С-300

Это позволит сирийским военным идентифицировать российские самолеты
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Россия передаст Сирии в ближайшие две недели зенитно-ракетный комплекс С-300. Помимо этого командные пункты соединений и воинских частей противовоздушной обороны Сирии будут оснащены автоматизированными системами управления (АСУ), поставки которых осуществляются только в российские Вооруженные силы России. Об этом объявил министр обороны России Сергей Шойгу.

«С-300 способен перехватывать средства воздушного нападения на дальности более 250 км и одновременно поражать несколько воздушных целей», – отметил Шойгу. Комплекс обладает высокой помехозащищенностью и скорострельностью, уточнил министр.

Поставки сирийским войскам АСУ обеспечат централизованное управление сирийской ПВО, ведение мониторинга воздушной обстановки и оперативную выдачу целеуказаний, говорится в заявлении Шойгу. Но главное, как отметил министр, благодаря С-300 и АСУ будет гарантирована идентификация всех российских воздушных судов сирийскими средствами ПВО.

Шойгу также пообещал, что впредь в прилегающих к Сирии районах над акваторией Средиземного моря будет осуществляться радиоэлектронное подавление спутниковой навигации, бортовых РЛС и систем связи боевой авиации, атакующей объекты на сирийской территории. Министр выразил убеждение, что эти меры охладят «горячие головы» и удержат от необдуманных поступков, несущих угрозу российским военнослужащим. В противном случае, предупредил министр, российские Вооруженные силы будут вынуждены реагировать в соответствии со складывающейся обстановкой.

Шойгу напомнил, что в 2013 г. Россия по просьбе Израиля отказалась поставлять Сирии зенитно-ракетные системы С-300, хотя на тот момент все было готово к отправке вооружения, а «сирийские военнослужащие прошли соответствующую подготовку».

Заявление министра – ответ России на крушение российского самолета-разведчика Ил-20, на борту которого находились 15 членов экипажа. Самолет был по ошибке сбит системой С-200 ПВО Сирии 17 сентября в небе над Средиземным морем. Ранее Минобороны возложило ответственность за инцидент на израильские ВВС. По мнению российского ведомства, израильские истребители подставили российский самолет под огонь.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что решение о поставке С-300 было принято после активных обсуждений. «Этот вопрос на протяжении недели активно обсуждался в Москве и среди военных экспертов, и среди руководства страны, в результате чего и было принято такое решение», – уточнил пресс-секретарь. По его словам, необходимо обеспечить безопасность российских военнослужащих, «наших летчиков» в Сирии.

По словам офицера Минобороны, пункт о поставке АСУ ПВО Сирии фактически означает признание того, что низкий уровень координации между сирийскими и российскими военными стал одной из причин гибели российского самолета. По мнению собеседника «Ведомостей», список ответных мер был, скорее всего, заранее доведен до сведения израильской стороны.

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Комментарии  ()
klochkovg
11:37 24.09.2018
Ничего. Скоро ВВП опять расскажет о победе и выводе группировки. Я правда уже забыл в какой раз.
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