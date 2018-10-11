Глава Башкирии ушел в отставку

11 октября об уходе с поста объявили два губернатора – Курской области и Забайкальского края

Сергей Савостьянов / ТАСС

Глава Башкирии Рустэм Хамитов объявил об отставке. Об этом сообщается на его сайте. По его словам, он направил обращение с соответствующей просьбой президенту России Владимиру Путину.

Хамитов назвал это решение личным и выверенным. «По моему глубокому убеждению, руководители регионов в зрелом возрасте должны своевременно принимать решение о завершении деятельности и должны уходить достойно, не под нажимом сверху или снизу или ввиду чрезвычайных обстоятельств, а обдуманно и неконфликтно», — подчеркнул он.

Хамитов стал президентом Башкирии 19 июля 2010 г. В 2014 г. по итогам досрочных выборов он набрал 81,71% голосов и был переизбран на второй срок.

Ранее 11 октября об отставке объявили еще два губернатора — Курской области Александр Михайлов и Забайкальского края Наталья Жданова. Первый заявил, что развитие региона «должно продолжиться под руководством молодого руководителя», а вторая — что ее решение обусловлено «внутренними мотивами и объективными обстоятельствами».

Как писал РБК, врио губернатора Курской области станет заместитель министра строительства Андрей Чибис. Он — человек со способностями к управлению и успешный участник президентской учебной программы «школа губернаторов», соответствующий «курсу на омоложение губернаторского состава»: ему 39 лет, отмечали собеседники издания.

2 октября Путин принял отставку губернаторов Курганской и Липецкой областей Алексея Кокорина и Олега Королева. В тот же день на их место были назначены врио. На следующий день с поста губернатора Санкт-Петербурга ушел Георгий Полтавченко. Врио стал Александр Беглов, занимавший до этого пост полпреда президента в Северо-Западном федеральному округе (СЗФО).

26 сентября за один час Путин сменил глав трех регионов — Астраханской области, Кабардино-Балкарии и Приморского края.