Путин назначил нового губернатора Забайкалья

Ситуация в крае труднее, чем в регионах, где уже прошли или ожидаются отставки руководителей

Евгений Разумный / Ведомости

Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Забайкальского края Александра Осипова. Об этом сообщается на сайте Кремля. Встреча президента с новым руководителем региона прошла вечером в среду, 24 октября.

Осипов попросил поддержки президента в создании отдельной программы социально-экономического развития Забайкалья. Он отметил, что планирует использовать в ней «уже опробованные на Дальнем Востоке механизмы». «Это создание территорий опережающего развития, инфраструктурные субсидии для инвестиционных проектов, которые реализуются, предоставление гражданам бесплатно 1 га земли», — пояснил врио губернатора.

Осипов с 2013 г. по июнь 2018 г. занимал пост первого заместителя министра по развитию Дальнего Востока.

Путин также подписал указ, которым принял отставку по собственному желанию губернатора края Натальи Ждановой.

Жданова, возглавившая регион в 2016 г., объявила об уходе с этого поста 11 октября. Она отмечала, что это решение «не связано с предположениями и слухами, распространившимися в последние дни, не связано и с критикой и нападками». «Принятое решение обусловлено моими внутренними мотивами и объективными обстоятельствами, которые открывают новый — не менее интересный и ответственный — период в моей жизни», — подчеркнула Жданова.

Источник, близкий к администрации президента, ранее говорил «Ведомостям», что ситуация в Забайкалье труднее, чем в регионах, где уже прошли или ожидаются отставки губернаторов: «Там же кроме беды с экономикой есть тема АУЕ (криминальная субкультура. – «Ведомости»), когда криминал захватывает даже не власть, а мозги людей».

На выборах в законодательное собрание в регионе в сентябре результат «Единой России» стал одним из худших по стране — 28,3% против 24,59% у КПРФ и 24,6% у ЛДПР. Кроме того, в 2017 г. в Забайкалье произошел вышедший на федеральный уровень инцидент с забастовкой шахтеров на Дарасунском золотом руднике и было опубликовано расследование «Новой газеты» о криминализации подростков в регионе под лозунгами АУЕ и идеологическим руководством вора в законе Георгия Углавы.

11 октября в отставку подали также глава Башкирии Рустэм Хамитов и губернатор Курской области Александр Михайлов. В этот же день Путин вместо первого назначил главу Красногорского района Подмосковья Радия Хабирова, а вместо второго – замминистра транспорта Романа Старовойта.

Помимо них за последнее время Путин сменил глав пяти регионов – Астраханской области, Кабардино-Балкарии, Приморского края, Курганской области и Липецкой области. Также сменился губернатор Санкт-Петербурга. Всего до весны 2019 г. свои посты могут покинуть около десятка губернаторов, говорили «Ведомостям» несколько человек, близких к администрации президента.