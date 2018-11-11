Мировые лидеры почтили память жертв Первой мировой войны

Михаил Метцель / ТАСС

В центре Парижа состоялась торжественная церемония в честь 100-летия со дня окончания Первой мировой войны. Мероприятие проходило на площади Шарля де Голля, у Триумфальной арки. Официальная часть началась в 11.00 по парижскому времени (13.00 мск). Именно в это время в 1918 г. во Франции и других странах прозвучал сигнал о перемирии.

В церемонии приняли участие президент России Владимир Путин, американский лидер Дональд Трамп, а также руководители международных организаций и главы государств других стран, принимавших участие в Первой мировой войне. На мероприятие не приехала британский премьер-министр Тереза Мэй. Она принимает участие в церемонии поминовения погибших в войне на родине.

Во время торжественной церемонии хор французской армии исполнил национальный гимн Франции, были зачитаны имена французских военнослужащих, погибших в 2018 г. в ходе внешних военных операций. Президент Франции Эмманюэль Макрон отдал честь военным знаменам, обошел строй представителей родов войск вооруженных сил Франции, а также поприветствовал ветеранов армии.

В ходе церемонии французский президент произнес краткую речь о войне и мире, после чего торжественно зажег огонь на Могиле Неизвестного Солдата под Триумфальной аркой. Французские школьники зачитали отрывки из писем солдат Первой мировой войны. Во время мероприятия также были исполнены несколько музыкальных произведений. После этого участники церемонии почтили память павших в войне минутой молчания, возложили венки к Вечному огню.

После торжественной церемонии гости мероприятия отправились в Елисейский дворец, где будет проведен официальный обед в их честь.

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Встреча Путина и Трампа

Путин и Трамп будут иметь возможность пообщаться на приеме в Елисейском дворце, передает «РИА Новости». По информации агентства, лидеры двух стран будут сидеть за одним столом. Согласно программе Елисейского дворца, обед будет длиться 2,5 часа. Компанию за столом президентам России и США составят председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и Макрон.

Вашингтон и Москва рассчитывали, что вторая полноценная встреча Путина и Трампа пройдет в Париже. Она должна была стать первым звеном в целой цепочке их контактов, которые обсуждались во время недавнего визита советника американского президента Джона Болтона в Москву, говорил ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков. Однако французская сторона попросила Москву и Вашингтон не проводить встречу в полном формате в Париже, так как она может отвлечь внимание прессы и публики от запланированных на тот же день торжеств, приуроченных к 100-летию окончания Первой мировой войны.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявлял ранее, что российский и американский президенты так или иначе пересекутся и договорятся, когда смогут встретиться в следующий раз, чтобы «обстоятельно поговорить». По словам Пескова, такая встреча может состояться во время саммита G20 в Аргентине 30 ноября — 1 декабря.

Ранее Путин и Трамп пересекались три раза, но полноценные переговоры прошли только один раз — 16 июля в Хельсинки.

Церемония к 100-летию со дня окончания Первой мировой войны