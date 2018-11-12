Главы неканонических церквей Украины отказались возглавить новую церковь

Встреча происходит на фоне проблем с созданием новой церкви на Украине Михаил Палинчак / ТАСС

Украинских епископов и викариев в обязательном порядке собирают на встречу с президентом страны Петром Порошенко. Об этом сообщает агентство УНИАН со ссылкой на «Украинскую правду», в распоряжении которой оказалось письмо управделами Украинской православной церкви. Собрание пройдет в Киево-Печерской лавре во вторник, 13 ноября. Тема и причина встречи в письме не раскрываются.

Эта встреча происходит на фоне проблем с созданием новой церкви на Украине. Она будет называться Единой поместной православной церковью (ЕППЦ). В субботу стало известно, что главы неканонических церквей Украины – Филарет Денисенко из Украинской православной церкви Киевского патриархата и Макарий Малетич из Украинской автокефальной православной церкви – объявили, что не хотят выдвигать свои кандидатуры на пост лидера новой церкви, писало украинское издание «Вести».

В начале октября Священный синод Константинопольского патриархата заявил о начале процедуры предоставления автокефалии украинской церкви. Русской православной церкви (РПЦ), которая считает Украину своей канонической территорией, не понравилось это решение, и она разорвала отношения с Константинополем. Это означает, что теперь РПЦ не будет участвовать в сослужении с клириками Константинопольской церкви, а прихожанам РПЦ запрещено участвовать в таинствах в храмах Константинопольского патриархата. Например, прихожане РПЦ не смогут молиться в храмах на Афоне‍.

Что произошло с церковью на Украине Киевскую митрополию передали Московскому патриархату еще в 1686 г. После распада СССР на Украине осталось три церкви: Украинская православная церковь Московского патриархата, Украинская православная церковь Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь. Первая считала остальные другие раскольниками. В апреле 2018 г. Порошенко попросил у патриарха Константинопольского Варфоломея автокефалии, то есть независимости, для украинской православной церкви. За это решение выступали и депутаты Верховной рады, обращая внимание на «вооруженную агрессию» со стороны России, присоединение Крыма и ситуацию на Донбассе.

В свою очередь Константинопольский патриархат снял анафему с руководителей двух неканонических церквей на Украине – Филарета и Макария. Однако они, по данным украинских «Вестей», написали письма в Константинополь, в которых содержался отказ выдвигать свои кандидатуры на пост главы новой украинской церкви.

Макарий считает, что ни один из представителей епископата украинских церквей не обладает нужным авторитетом и возможностями, чтобы претендовать на избрание главой новой церкви на Украине, отмечают «Вести». В это же время Филарет попросил признать за собой титул «почетного патриарха», а главой новой церкви назначить его ученика – митрополита Епифания, добавляет украинское издание. По его данным, сам Порошенко хотел бы назначить главой новой структуры «своего человека» – митрополита Винницкого и Барского Симеона. Издание уточняет, что именно эту тему украинский президент может поднять на встрече во вторник.

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