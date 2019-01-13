Суд вернул директору Росгвардии его иск к Навальному из-за выявленных нарушений

Директор Росгвардии Виктор Золотов Валерий Шарифулин / ТАСС

Иск о защите чести, достоинства и деловой репутации директора Росгвардии Виктора Золотова к политику Алексею Навальному возвращен истцу. Соответствующая информация опубликована в воскресенье на сайте Люблинского суда Москвы. Такое решение суд принял в связи с тем, что Золотов не устранил в установленные сроки нарушения, допущенные при подаче искового заявления.

Директор Росгвардии подал иск к Навальному 11 декабря прошлого года из-за расследования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). Золотов просил признать распространенные ФБК сведения порочащими и не соответствующими действительности и взыскать с Навального 1 млн руб.

В декабре суд оставил иск Золотова без движения в связи с тем, что он не соответствовал требованиям ст. 131 и 132 Гражданско-процессуального кодекса. Первая касается формы и содержания искового заявления, вторая – прилагаемых к иску документов. Заявитель должен был устранить недостатки до 9 января, сообщала пресс-служба суда.

В 2016 и 2018 гг. фонд Навального опубликовал два расследования, касающихся директора Росгвардии и самой службы. В первом утверждалось, что семье Золотова принадлежит имущество на 663 млн руб., в том числе земельный участок, три квартиры в Москве, коттедж в Сочи и два дома – в Барвихе и Геленджике. Также в этом расследовании утверждалось, что Золотов владеет дачей советского государственного деятеля Анастаса Микояна в Одинцовском районе Подмосковья.

Согласно второму расследованию, стоимость продуктов, закупаемых Росгвардией, резко возросла после того, как единственным исполнителем закупок продовольствия и услуг питания для Росгвардии стало ООО «Мясокомбинат «Дружба народов». ФБК назвал расследование «Кто объедает Россию?», а видеоролик Навального к нему назывался «Кто из них объедает Росгвардию?».

После публикации второго расследования Золотов записал видеообращение, в котором вызвал Навального «на поединок» – «на ринг, на татами, куда угодно» и пообещал сделать из оппозиционера «хорошую, сочную отбивную». Навальный в ответ позвал Золотова на дебаты в прямом эфире на каком-нибудь федеральном канале.

В конце декабря прошлого года Росгвардия сообщила, что еще два года будет получать продукты с мясокомбината «Дружба народов», упомянутого в расследовании ФБК. По мнению ведомства, работа с единственным поставщиком позволяет оперативно снабжать все подразделения качественными продуктами.