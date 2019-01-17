Президент Трамп вспомнил о «звездных войнах» президента Рейгана

Обзор политики США в области ПРО на длительный период должен был быть представлен еще осенью 2017 г., но его презентация неоднократно откладывалась Evan Vucci / AP Photo

Президент США Дональд Трамп в четверг в ходе третьего с момента своего избрания посещения Пентагона представил долгосрочный обзор противоракетной обороны (ПРО). На момент сдачи этого материала текст обзора официально опубликован не был, но с основными положениями проекта ознакомилось американское издание Defense News. Оно отмечает, что обзор политики США в области ПРО на длительный период должен был быть представлен еще осенью 2017 г., но его презентация неоднократно откладывалась. Не исключено, пишет издание, что публикацию придерживали из-за необходимости создать благоприятный фон для переговоров Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

В обзоре говорится, что в перспективе должны быть созданы технологии для базирующихся в космосе перехватчиков баллистических ракет, как это предлагал еще в 1983 г. президент Рональд Рейган в своей программе «Стратегическая оборонная инициатива» (СОИ). Однако пока инвестировать в космические перехватчики не предлагается – речь идет только о поисковых работах, – а документ сфокусирован на менее масштабных технологиях. В перспективе в космосе предлагается развернуть сеть низкоорбитальных спутников предупреждения о ракетном нападении, продолжить усиление ПРО, базирующейся на комплексах Aegis морского базирования, и, возможно, развернуть третий позиционный район ПРО США на базе сухопутной версии Aegis на Гавайских островах. Сейчас американская ПРО имеет два таких района – на Аляске и в Калифорнии, еще одна база строится в Румынии. Предлагается использовать для обнаружения и уничтожения ракет новейшие истребители F-35, ударные беспилотники и другое вооружение.

Принципиально ничего нового в обзоре, похоже, нет, говорит редактор сайта о российских стратегических вооружениях Павел Подвиг. В документе видно смещение акцента на перехват ракет на активном (начальном) участке траектории, но так можно закрыть территорию только маленькой страны вроде КНДР и это уже невозможно в отношении, например, Ирана, отмечает эксперт. Логично, что идея непосредственного создания космических перехватчиков в обзор не включена – это дорого даже для США и неразумно с точки зрения физики, полагает Подвиг. Важно и то, что авторы обзора не обещают, что ПРО сможет работать в отношении российских и китайских ракет, и по-прежнему полагаются на ядерное сдерживание. Хотя ясно, что в России и Китае этому не поверят и продолжат развивать такие нацеленные на преодоление ПРО системы, как комплекс «Авангард», и его создателям стоит сказать Пентагону большое спасибо за этот документ, иронизирует эксперт. Предлагаемая система предназначена для использования против стран с ограниченным потенциалом, но нет уверенности, что она даст гарантии и против них, считает Подвиг. Серьезные сомнения в отношении эффективности ПРО выдвигались и в отношении так и не реализованной в заявленном объеме СОИ, во многом они остаются в силе и сейчас, поскольку физика с тех пор не изменилась, резюмирует эксперт.