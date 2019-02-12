Конституционный суд вступился за владельцев изымаемой мэрией Москвы недвижимости

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













У Александра Качковского в 2017 г. судебным решением в пользу департамента городского имущества Москвы было изъято 10 машино-мест Максим Стулов / Ведомости

Часть 5 ст. 13 закона о присоединении к Москве новых территорий (принят при создании новой Москвы) признана Конституционным судом не соответствующей Основному закону в той мере, в которой не позволяет учитывать рыночную стоимость изымаемой для госнужд недвижимости. Суд обязал законодателя внести необходимые поправки, до этого судам при определении компенсации следует исходить из рыночной цены. Она должна индексироваться с учетом динамики стоимости аналогичных объектов или оценки специалистов, а не ориентироваться, как сейчас, на дату, предшествующую принятию решения по планировке территории.

Поводом для проверки закона стали жалобы двух москвичей. У Александра Качковского в 2017 г. судебным решением в пользу департамента городского имущества Москвы было изъято 10 машино-мест и один гаражный бокс под строительство Северной рокады. Их оценили примерно в 5 млн руб. по состоянию на 2013 г. Качковский настаивал на возмещении в 8 млн руб., исходя из рыночной стоимости недвижимости по состоянию на 2016 г., но ему отказали. Александр Федосов столкнулся с аналогичной проблемой при строительстве Северо-Восточной хорды.