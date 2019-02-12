Политика / Безопасность и право
Статья опубликована в № 4753 от 13.02.2019 под заголовком: Изъять по рыночной цене

Конституционный суд вступился за владельцев изымаемой мэрией Москвы недвижимости

Ее следует оценивать по рыночной цене
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Часть 5 ст. 13 закона о присоединении к Москве новых территорий (принят при создании новой Москвы) признана Конституционным судом не соответствующей Основному закону в той мере, в которой не позволяет учитывать рыночную стоимость изымаемой для госнужд недвижимости. Суд обязал законодателя внести необходимые поправки, до этого судам при определении компенсации следует исходить из рыночной цены. Она должна индексироваться с учетом динамики стоимости аналогичных объектов или оценки специалистов, а не ориентироваться, как сейчас, на дату, предшествующую принятию решения по планировке территории.

Поводом для проверки закона стали жалобы двух москвичей. У Александра Качковского в 2017 г. судебным решением в пользу департамента городского имущества Москвы было изъято 10 машино-мест и один гаражный бокс под строительство Северной рокады. Их оценили примерно в 5 млн руб. по состоянию на 2013 г. Качковский настаивал на возмещении в 8 млн руб., исходя из рыночной стоимости недвижимости по состоянию на 2016 г., но ему отказали. Александр Федосов столкнулся с аналогичной проблемой при строительстве Северо-Восточной хорды.

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