Банкир Владимир Антонов получил 2,5 года колонии за хищение у банка «Советский»

Антонов вину признал Данила Шостак / ТАСС

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга приговорил бывшего акционера литовского банка Snoras, экс-владельца английского футбольного клуба «Портсмут» Владимира Антонова к 2,5 года колонии общего режима за мошенничество со 150 млн руб. банка «Советский». Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга. Банкиру также назначен штраф в 300 000 руб.

После оглашения приговора Антонова взяли под стражу в зале суда. До этого с сентября 2018 г. он находился под домашним арестом. Антонов ранее заключил сделку со следствием и признал вину. Адвокат банкира Игорь Решетников рассказал «Фонтанке», что защита просила для Антонова условный срок, прокуратура требовала четыре года колонии и штраф в 1 млн. Представитель Антонова заявил «Ведомостям», что намерен обжаловать решение суда «в части суровости наказания».

Суд установил, что незадолго до санации «Советского», в октябре 2015 г., Антонов и несколько других руководителей банка открыли подставной компании «Сервис» необеспеченную кредитную линию на 150 млн руб. под 18% годовых. Деньги должны были быть возвращены 5 октября 2018 г., однако соучастники присвоили эти средства. Из общей суммы Антонов получил 15 млн руб., 10 млн из которых погасил после того, как заключил досудебное соглашение, уточняло следствие.

Антонов был задержан в Подмосковье в апреле 2018 г. Его этапировали в Петербург и предъявили обвинения в мошенничестве в особо крупном размере. Изначально суд отправил Антонова под арест. После того как Антонов заключил сделку со следствием, его перевели под домашний арест. По условиям сделки Антонов дал показания против экс-руководителя «Советского» Станислава Митрушина, который заочно обвиняется по этому же делу.

Митрушин скрылся от следствия, он находится в международном розыске по другому уголовному делу – о хищении 2 млрд руб., писал «Коммерсантъ»: по версии следствия, деньги из «Советского» выводили через кредитование фиктивных компаний, якобы связанных с бывшими владельцами и топ-менеджерами банка.

Банк «Советский» за время своей работы трижды проходил санацию. Сначала его оздоровлением в 2015 г. занимался «Российский капитал», на тот момент принадлежавший АСВ. Затем банк взял на санацию Татфондбанк, но буквально через несколько месяцев проблемы начались уже у него самого, и в итоге регулятор лишил санатора лицензии. В феврале 2018 г. ЦБ забрал «Советский» в Фонд консолидации банковского сектора. В июле у банка была отозвана лицензия, а часть его обязательств получил Московский кредитный банк. Дыра в «Советском» за время санаций выросла с 7,5 млрд до 35 млрд руб.

До ареста Антонова в апреле 2018 г. о его связи с «Советским» известно не было. До 2011 г. Антонов был совладельцем Инвестбанка, а спустя два года после того, как он вышел из капитала этой организации, у банка была отозвана лицензия. Дыра в банке, по оценке Агенства по страхованию вкладов (АСВ), составляла 44 млрд руб.

Антонову также принадлежали 68% акций крупнейшего литовского банка Snoras. В 2011 г. он был национализирован, Банк Литвы недосчитался примерно 60% его активов ($1,42 млрд). Антонов и его партнер заочно обвинялись в хищении 565 млн евро из Snoras.