В Минкомсвязи критически плохо с дисциплиной
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В Минкомсвязи сложилась критическая ситуация с дисциплиной, пожаловался департамент контроля из аппарата правительства министру связи Константину Носкову, попросив его принять меры. «Ведомости» ознакомились с копией письма департамента, его подлинность подтвердил собеседник «Ведомостей», близкий к аппарату правительства. Представитель Минкомсвязи подтвердил получение письма с таким содержанием.
Доклады министерства, как правило, поступают в правительство уже после рабочего дня, с нарушением установленных сроков, при этом регистрируются задним числом, говорится в письме. Например, доклад по одному из поручений пришлось прорабатывать с сотрудниками министерства в субботу, хотя сроки по нему истекли накануне, в итоге доклад был подписан, но зарегистрирован задним числом. Контрольное подразделение Минкомсвязи и вовсе не знает о стадии подготовки докладов в правительство, жалуется департамент. И делает вывод, что руководство Минкомсвязи подходит к исполнению поручений формально, в министерстве слабая дисциплина, а его сотрудники не несут персональной ответственности.
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