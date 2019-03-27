Арест экс-министра Абызова ослабляет Медведева в преддверии транзита власти

Михаил Абызов (в центре) не смог доказать суду, что не заслуживает ареста Евгений Разумный / Ведомости

Басманный суд в среду арестовал бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова. Его обвиняют в создании организованного преступного сообщества и хищении 4 млрд руб. путем обмана акционеров Сибирской энергетической компании и «Региональных электрических сетей». Ранее СМИ сообщили, что обвинение строится вокруг одной сделки: якобы обвиняемые приобрели 100% в четырех энергокомпаниях, искусственно завысили стоимость их активов и продали «Алмазювелирэкспорту» за 4 млрд. Адвокаты Абызова отказались подтвердить или опровергнуть эту информацию, ссылаясь на тайну следствия.

Необходимость ареста следователь обосновал собранными доказательствами и тяжестью предъявленного обвинения, а также тем, что у экс-министра несколько иностранных паспортов, он владеет недвижимостью за рубежом и обширными связями. Он также подчеркнул, что преступление не может считаться совершенным в сфере предпринимательской деятельности, так как действия обвиняемого были направлены не на получение прибыли, а на личную выгоду и к тому же поставили под угрозу энергетическую безопасность целого региона.

Адвокаты доказывали, что нужды в аресте нет, а обвиняемый готов сотрудничать со следствием. Они предложили отпустить его под залог в 1 млрд руб. и представили поручительства восьми влиятельных друзей, в том числе сопредседателя фонда «Сколково» Аркадия Дворковича, председателя правления УК «Роснано» Анатолия Чубайса, зампреда правления «ВЭБ.РФ» Натальи Тимаковой и члена совета директоров «Яндекса» Александра Волошина. Сам Абызов напомнил, что до июня 2018 г. находился на госслужбе и не занимался предпринимательской деятельностью. По его словам, лидером преступной группы его считают на основании телефонного звонка одному из бывших руководителей группы Ru-Com – Николаю Степанову, причем «даже не ему, а его охраннику».

Но на суд эти аргументы не подействовали: в постановлении об аресте судья Наталья Дударь почти дословно воспроизвела аргументы следователя.

У Кремля нет и не может быть никакой позиции по этому делу, заявил утром журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Разговоры о том, что арест экс-министра стал продолжением кампании против «системных либералов» во власти, Песков назвал «уделом политологов, околополитологов, наблюдателей и праздных зевак». Тем не менее опрошенные «Ведомостями» политологи почти единодушны в том, что дело Абызова – это удар по премьеру Дмитрию Медведеву.

Абызов был не просто министром у Медведева, он был протеже Медведева и воплощал его идею об открытом правительстве, говорит Алексей Макаркин: «Возможно, арест Абызова – это удар по позициям Медведева перед транзитом власти в 2024 г. Другой вопрос – нужен ли в ходе транзита сильный премьер?» Позиции Медведева были серьезно ослаблены в 2018 г., когда из нового правительства ушли и его пресс-секретарь Тимакова, и вице-премьер Дворкович, и Абызов, напоминает эксперт. Но как раз слабый премьер, по его мнению, не будет противоречить логике российского транзита, которым должен заниматься только президент.

«Патрональная сеть Медведева все последние годы скукоживается», – согласен Николай Петров, и арест Абызова – это превращение Медведева из человека с довольно крупной командой в одиночку. Но это даже повышает шансы на его личную политическую карьеру, считает Петров: «Медведев становится удобен, поскольку он одинок и не меняет никакую конфигурацию сил. Мы только что увидели в Казахстане, что президентом стал человек известный, но не способный каким-то образом поменять общий расклад сил».

Абызов – не политическая фигура, не идеолог или номенклатурный госуправленец, а крупный бизнесмен, неожиданно оказавшийся в системе госвласти, возражает Александр Пожалов: «Поэтому не стоит его делу придавать политический характер, коррупционная линия здесь выглядит основной. Не будь он недавним министром с претензией на «реформу системы госуправления», его дело вообще бы не вызвало такого резонанса». Хотя политические выводы из этих событий, безусловно, последуют, добавляет эксперт: «Абызов был одним из немногих крупных предпринимателей, открыто входивших в 2010–2011 гг. в коалицию «второго срока Медведева». Он слишком выбивался из курса на «национализацию элит» и, в отличие от многих, не пострадал от санкций. Поэтому ситуация вокруг Абызова может показывать, что конфигурации «управляемого транзита» будут вырабатываться без той части элиты, которая выступает за изменение внешней политики и уступки Западу ради смягчения санкций».

В российской политике часто бывают случаи, когда «все не то, чем кажется», констатирует Константин Костин: «Поэтому арест Абызова может вовсе не означать ослабления Медведева. Есть материалы следствия, предъявлены обвинения, будет суд – тогда мы и сможем судить о характере дела и о том, почему все произошло сейчас». Связывать это дело с перспективами Медведева и с подготовкой к возможному транзиту власти эксперт тоже не считает правильным – «до этого еще много времени».

Кто поручился за Михаила Абызова