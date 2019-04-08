Власти обзаводятся новыми инструментами борьбы с протестными настроениями

Статья опубликована в № 4791 от 09.04.2019 под заголовком: Без суда и счета

Силовики готовы по-новому бороться с теми, кто финансирует несанкционированные митинги Alexander UTKIN / AFP

Руководители МВД, ФСБ и Росфинмониторинга, а также их региональных структур могут получить право без суда блокировать счета и электронные кошельки, с которых финансируются терроризм, экстремизм, торговля наркотиками, а также организация и проведение «публичных мероприятий с нарушением установленного порядка». Такие полномочия силовикам предложено предоставить в законопроекте, опубликованном Росфинмониторингом.

Блокировать счета можно будет на срок до 10 дней, только «в не терпящих отлагательства случаях» и лишь на основании «достаточных, предварительно подтвержденных и задокументированных» сведений. О решении нужно будет уведомить прокуратуру. С заблокированного счета его владелец сможет получать только суммы в размере прожиточного минимума. Как говорится в пояснительной записке, механизм разработан с учетом мнения правоохранительных органов для пресечения использования счетов и кошельков, ненадолго открытых на подставных лиц или «с использованием процедур, не требующих идентификации владельцев». Блокировать такие счета через суд неэффективно, пишет Росфинмониторинг.

Такие требования к доказательствам означают, что формально должна быть представлена вся цепочка платежей, например, при расчете биткойнами за наркотики – вплоть до их конвертации в фиатные валюты и зачисления на счет продавца наркотиков, поясняет оперативный сотрудник МВД. Это очень сложно, признает он, но, возможно, на практике требования будут не такими строгими и хватит агентурных сообщений или предварительных показаний.

Представители ФСБ, МВД и Росфинмониторинга на запросы «Ведомостей» не ответили, так же как и большинство опрошенных «Ведомостями» банков. Представители Сбербанка и ВТБ не стали комментировать законопроект. Совладелец и первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский назвал инициативу «очень правильной и своевременной», добавив, что «в идеале необходимо дополнить перечень оснований платежным мошенничеством». «На начальном этапе шероховатости (для банков и их клиентов. – «Ведомости») всегда возможны, но в итоге система сбалансируется», – считает он.

Политики поддерживают нововведения Росфинмониторинга для борьбы с террористами и наркодельцами, но категорически против их применения в отношении митингов. «Местные администрации часто злоупотребляют, не разрешая протестные акции. Очевидно, что такую новеллу вводят, поскольку социально-экономическая ситуация ухудшается и все больше людей выходит на протестные акции», – уверен руководитель юридической службы КПРФ Вадим Соловьев.

Появление законопроекта еще раз показывает, что в глазах власти протестная активность приравнена к экстремизму, говорит руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

С помощью законопроекта власти хотят обрушить фандрайзинг протестных групп, в ответ активисты «уйдут в тень и будут собирать биткойны», считает бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков: «Власти превращают жизнь людей в ад, при этом не разрешают им выпускать пар. В Подмосковье запретили все митинги, любое скопление людей на улице называют протестной акцией. В Архангельской области на митинг против мусора вышло 5000–7000 человек, осенью будет еще больше, и не только в этом регионе». Такими законами власти стараются запугать людей, уверен бывший депутат.

Юрист основанного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов не ответил на звонки «Ведомостей».

Очевидно, власти сочли успешной блокировку счетов экстремистов, поэтому процедуру решено тиражировать и упростить, замечает Чиков. Формально правоохранители должны ограничиться блокировкой счетов, но в их базу попадут и личные данные владельцев счетов – для них последствия будут сопоставимы с попаданием в черный список, который Росфинмониторинг ведет для борьбы с отмыванием преступных доходов, предупреждает эксперт. Злоупотребление правом возможно, но при описанных в проекте требованиях к доказательствам прокурору сложно будет не заметить натяжки, замечает менеджер одного из банков.

Люди, к которым хотят применить данный закон, пользуются другими финансовыми инструментами, отмечает адвокат Сергей Бадамшин: «Поэтому будут страдать обычные физлица, которые не нравятся сотрудникам правоохранительных органов или на которых будет «заказ».

«Несколько странно» приравнивать деятельность тех, кто занимается политическим фандрайзингом, к продавцам наркотиков или террористам, считает политолог Андрей Колядин. Шаг за шагом с начала 2000-х гг. ужесточается регулирование проведения публичных мероприятий, и это уже не зависит от роста протестной активности, отмечает эксперт: «Такие нормы тестируются на обществе, и если оно их спокойно принимает, то ужесточение будет продолжаться и дальше».-

В подготовке статьи участвовали Алексей Никольский и Дарья Борисяк