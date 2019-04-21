От Зеленского не стоит ждать радикального улучшения отношений Украины с Россией

Но настроя на компромисс у нового президента будет больше, а враждебной риторики – меньше

Владимир Зеленский пока что только выиграл выборы – этого недостаточно для хорошего президентства REUTERS

Актер и шоумен Владимир Зеленский разгромил во втором туре президентских выборов Петра Порошенко. Согласно национальному экзитполу, за него проголосовали 73,2% избирателей, а за Порошенко – 25,3%. Это наивысший результат на выборах президента Украины с 1991 г. Официальные предварительные результаты Центризбиркома ожидаются к утру.

Главной сенсацией едва не стал иск работавшего на выборах наблюдателем адвоката Андрея Хилько – он требовал снять Зеленского с выборов за подкуп избирателей бесплатными билетами на дебаты с Порошенко 19 апреля. Однако Шестой апелляционный суд Киева в ночь на воскресенье в иске отказал.

Голосование прошло без особых происшествий. Полиция получила 816 заявлений, но массовых фальсификаций и системных нарушений, способных повлиять на результат выборов, зафиксировано не было, сообщил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк.

Столь значимый отрыв от конкурента – в очень большой степени голосование не за Зеленского, а против Порошенко, полагает руководитель фонда ИСЭПИ Дмитрий Бадовский. Но новая конструкция власти и баланс элит сложатся на Украине только после парламентских выборов и формирования нового правительства, уверен он: «Пока же Зеленский будет в первую очередь ориентироваться на основной протестный запрос, связанный с внутренними проблемами Украины, решением социально-экономических вопросов и борьбой с коррупцией, – чтобы не столкнуться прежде времени с разочарованием избирателей и падением рейтинга».

После избрания Зеленского враждебной антироссийской риторики станет меньше, уверен украинский политолог Вадим Карасев: «Порошенко был сторонником громких слов и любил оскорбительные фразы: это давало ему уверенность и играло роль алиби перед радикалами – его электоральной базой в последние годы. А у Зеленского электоральная база другая: люди хотят мира, спокойствия и если не дружбы с Россией, то уж точно не войны». У нового президента будет больше прагматизма и компромиссности, а вот настроя на войну и углубления линии на вражду с Россией точно не будет, прогнозирует эксперт: «Первое, что может сделать Зеленский, – решить вопрос с задержанными в Керченском проливе моряками. Затем возможен перезапуск нормандского формата и минского процесса». А если замаячит перспектива отмены хотя бы европейских антироссийских санкций (а это во многом зависит от участвующих в нормандской четверке лидеров Германии и Франции), Москва может пойти на какие-то компромиссы, полагает Карасев.

Изменение отношений России и Украины зависит не от Зеленского, а от президента России Путина, уверен украинский политолог Владимир Фесенко: «Кардинальных изменений ждать не стоит. Лучшее, что может произойти, – переход от военно-политического конфликта к холодному миру. И то только в случае, если Россия будет действовать более гибко и с большей готовностью к реальным компромиссам». Ожидать, что Зеленский станет пророссийским политиком, нет оснований, убежден эксперт: «Он будет более гибким, менее зашоренным, иногда наивно романтичным. Он попытается найти компромисс в донбасской проблеме. Но максимум, что возможно, – прекращение огня». На автономию самопровозглашенных республик и признание их субъектами переговоров, как настаивает Россия, Зеленский и его команда не согласятся, уверен он.

Российские эксперты заметных изменений в отношениях Киева с Москвой не ждут.

Позиционирование Украины как анти-России сохранится при любом президенте, считает политолог Евгений Минченко: «Зеленский занимает даже более радикальную позицию. Порошенко минских соглашений не выполнял, но говорил, что надо».

А Зеленский, продолжает Минченко, уже фактически анонсировал отказ от минских соглашений и предложил изменить нормандский формат, убрав из него представителей [самопровозглашенных] Донецкой и Луганской республик и добавив представителей США и Великобритании.

Кроме того, Зеленский уже анонсировал информационную войну против России и она может быть более успешной, чем война Порошенко, полагает эксперт: «Зеленский – политик другого поколения, у него команда креативщиков, она в состоянии производить более интересный продукт. Это будет серьезным вызовом для России».

Первое выступление Зеленского после выборов

Зеленский пока не та фигура, которая может что-либо менять в межгосударственных отношениях, возражает Александр Гущин из РГГУ: «Залог изменений – отношения между Америкой и Россией. Также важно, как будет вести себя украинский олигархат, прежде всего Игорь Коломойский, который стоит за Зеленским. Но даже Коломойский вопросы войны и мира решать не может». Ожидать прорывов в скором времени вряд ли стоит, говорит эксперт: «Думаю, для многих из тех, кто стоит за Зеленским, сохранение нынешней полузамороженной ситуации может быть даже выгодно».

В Москве хорошо понимают, что Зеленский будет руководствоваться прежде всего интересами своего политического выживания, подчеркивает политолог Алексей Чеснаков, близкий к курирующему украинскую тематику помощнику президента России Владиславу Суркову: «Зеленский делал заявления, которые были направлены против России или прямо противоречили ее позиции. Не следует ожидать, что он радикально изменит риторику. Украинские правые попытаются мобилизоваться и взять реванш, могут появиться новые точки напряжения».

Возглавляемый Чеснаковым Центр политической конъюнктуры уже подготовил аналитическую записку («Ведомости» с ней ознакомились) о сценариях развития двусторонних отношений. Самый реалистичный – «Статус-кво»: сохранение текущих отношений. Наименее вероятный – «Компромисс»: заключение сделки, предполагающей уступки, которые пока рассматриваются обеими странами как предательство национальных интересов. Два других сценария – «Потепление» (постепенное, но ограниченное восстановление двусторонних отношений с акцентом на проблемы, которые можно решить в ближайшее время, вроде полного прекращения огня в Донбассе и восстановления прямого авиасообщения) и «Эскалация» (усиление противостояния, на которое могут пойти обе стороны для решения тех или иных проблем).

Среди главных маркеров, которые повлияют на отношение России к Зеленскому, авторы записки называют готовность к прямому диалогу с непризнанными республиками, смягчение подхода к русскому языку как государственному на Украине и снижение градуса милитаристской риторики.

Как прошел второй тур выборов президента Украины