СКР возбудил дело из-за авиакатастрофы в «Шереметьево»

Статья опубликована в № 4807 от 06.05.2019 под заголовком: У «Аэрофлота» сгорел SSJ

РИА Новости

Вечером 5 мая в «Шереметьево» потерпел крушение самолет SSJ100 «Аэрофлота». Согласно данным flightradar24 ЧП произошло с бортом под регистрационным номером RA-89098, который поступил в парк «Аэрофлота» меньше года назад – в июне 2018 г. Самолет вылетел из «Шереметьево» в Мурманск около 18.00 мск. После нескольких кругов в небе над Московской областью лайнер запросил аварийную посадку и стал резко снижаться.

Сесть ему удалось со второго раза. Он трижды ударился о полосу и загорелся, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах. На борту было 78 человек – 73 пассажира и 5 членов экипажа. В 18.48 мск было ликвидировано открытое горение, спустя некоторое время самолет потушили, отметили в МЧС. Самолет полностью выгорел, добавили в компании – производителе SSJ100, «дочке» Объединенной авиастроительной корпорации, компании «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС).

По состоянию на 21.30 мск 5 мая Следственный комитет России (СКР) подтвердил гибель 41 человека.

В «Аэрофлоте» «Ведомостям» подтвердили, что ЧП произошло с самолетом авиакомпании рейса SU1492 Москва – Мурманск. Двигатели воздушного судна загорелись после посадки в «Шереметьево», после вынужденного возвращения в аэропорт назначения «по технической причине». Что именно произошло в воздухе, в пресс-службе авиакомпании не уточнили.

СКР возбудил уголовное дело по признакам преступления по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), сообщило ведомство.

В пресс-службе «Шереметьево» подтвердили «Ведомостям», что возгорание произошло после жесткой посадки. В 18.30 мск пассажирский лайнер совершил аварийную посадку, через две минуты к месту ЧП прибыли аварийно-спасательная бригада, медицинские экипажи для экстренной эвакуации и оказания помощи пассажирам и членам экипажа. «В аэропорту создан оперативный штаб по управлению нештатной ситуацией. Для пассажиров рейса SU1492 и их родственников создан отдельный штаб в терминале В, куда доставляют пассажиров», – уточнил представитель аэропорта. Всем пострадавшим незамедлительно оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. Аэропорт «Шереметьево» работает в ограниченном режиме с одной взлетно-посадочной полосой, добавил он.

Согласно табло рейсов на сайте «Шереметьево» часть прибывающих самолетов направляется в аэропорт «Домодедово». «Домодедово» задействовало дополнительные ресурсы для приема рейсов с учетом инцидента в аэропорту «Шереметьево». Обеспечены необходимые силы и средства для обеспечения обслуживания воздушных судов и пассажиров в дополнение к собственным рейсам аэропорта», – сообщили «Ведомостям» в пресс-службе аэропорта «Домодедово».

Это вторая катастрофа самолета SSJ100 с человеческими жертвами и первая в гражданской авиации. Первая катастрофа с самолетом данного типа произошла в 2012 г. в Индонезии во время демонстрационного полета, который выполняли пилоты ГСС. Тогда из-за ошибки пилотирования SSJ100 врезался в гору, погибли 45 человек, находившихся на борту. Сейчас в эксплуатации 139 самолетов. 106 из них – в России, 33 – за рубежом. По информации ГСС, сгоревший SSJ100 прошел плановое техническое обслуживание в апреле 2019 г.

Авиационные происшествия с человеческими жертвами в мире единичны, уникальны, каждое запоминается как авиакомпаниям, так и пассажирам. Каковы бы ни были причины, такие случаи обязательно имеют отрицательное влияние на программу конкретного типа лайнера, говорит гендиректор Infomost Борис Рыбак.

На данной стадии, когда причины происшествия только выясняются, вводить ограничения на эксплуатацию SSJ100 не планируется, уверяет федеральный чиновник.