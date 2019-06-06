Верховный суд обсудил правила рассмотрения налоговых дел

Андрей Гордеев / Ведомости

Пленум Верховного суда обсудил в четверг правила рассмотрения налоговых дел. К этой теме он обращался в 2006 г., напомнил судья Владимир Кулябин, но в связи с изменениями уголовного и налогового законодательства, а также возникающими в правоприменительной практике вопросами решено было к ней вернуться.

Главная новелла подготовленного проекта постановления – изменение порядка исчисления срока давности по налоговым делам. Сейчас он составляет от двух до 10 лет, в зависимости от тяжести преступления. Но с учетом того, что налоговое преступление является «длящимся», оно должно считаться оконченным в момент неперечисления налога в установленный срок, а срок давности уголовного преследования нужно рассчитывать со дня добровольного погашения или взыскания недоимки, говорится в проекте.

Идею поддержали почти все выступающие. «Есть даже шутка, что налоговое законодательство создало больше преступников, чем любой другой законодательный акт», – напомнил зампред Верховного суда Татарстана Максим Беляев. По его мнению, такое разъяснение «хорошо ориентирует суды относительно момента окончания преступления» и будет способствовать правильному и единообразному применению закона.

В поддержку нового порядка исчисления сроков давности выступил заместитель генпрокурора Леонид Коржинек. Пресс-служба ФНС сообщила «Ведомостям», что представители службы участвовали в обсуждении проекта и тоже поддерживают изложенную в нем позицию. И только замминистра юстиции Вадим Федоров осторожно заметил, что новелла нуждается в дополнительном обсуждении: в теории налоговые преступления могут быть как «длящимися», так и «продолжаемыми», напомнил он. Но даже если отнести их к первым, то момент окончания следует определять со дня обнаружения правоохранителями преступной деятельности, отметил Федоров.

Эксперты настроены более пессимистично. Это катастрофа для инвестиционного климата, предупреждает Вадим Зарипов из «Пепеляев групп»: по его оценке, новая трактовка приведет к полной неопределенности положения предпринимателей.

Руководитель правового направления проекта «Поддержка» и экс-судья ВАС Виктор Бациев считает неприемлемой ситуацию, когда срок давности для привлечения к ответственности организации за неуплату налогов исчисляется по одним правилам (по ст. 113 Налогового кодекса – со следующего дня после окончания соответствующего налогового периода), а срок привлечения руководителя к уголовной ответственности – по иным. Это абсурд, уверен он: вне зависимости от оценки противоправного деяния как административного правонарушения или уголовного преступления подход к пониманию исчисления срока давности должен быть единым. Фундаментом такого единства является принцип правовой определенности, подчеркивает Бациев.

Течение сроков по налоговому и уголовному законодательству – совершенно разные вещи, возражает зампред Верховного суда Владимир Давыдов. По его словам, уклонение от уплаты налогов «было длящимся преступлением всегда». Каких-либо угроз бизнесменам в связи с разъяснениями пленума он не видит – тем более что пока это только проект, который может быть принят в измененной редакции.