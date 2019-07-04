Возобновились российско-американские консультации по разоружению

Pavel Golovkin / AP

Российский МИД и госдепартамент США возобновили консультации по контролю над вооружениями в соответствии с поручениями, высказанными президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на саммите в Осаке. Об этом сообщил в четверг директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИДа Владимир Ермаков. По его словам, пока прошли лишь предварительные рабочие встречи, а полноформатные консультации с участием профильных ведомств состоятся в середине июля в Женеве.

Главным вопросом на повестке дня остается продление Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), срок которого истекает 5 февраля 2021 г. Ермаков отметил, что в этом отношении «каких-либо прорывных идей в Вашингтоне не прозвучало», поскольку «ключевые решения на этот счет в Вашингтоне пока не приняты». Путин в четверг в интервью итальянской газете Corriere della Sera тоже подтвердил, что Москва «пока не видит готовности США обсуждать продление или выработку нового соглашения», хотя Россия призывала к диалогу. В конце июня советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что решение действительно еще не принято, но продление ДСНВ маловероятно. Позицию Москвы такие высказывания не меняют, ответил замглавы МИДа Сергей Рябков, добавив, что договор должен быть продлен в интересах обеспечения мира и безопасности. ДСНВ, подписанный в 2011 г., допускает продление на срок до пяти лет.

Сближения позиций не произошло и в отношении Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). «Вернуться к предметному обсуждению путей урегулирования встречных претензий в контексте ДРСМД не получается», – признал Ермаков. Процедура выхода США из ДРСМД завершится 2 августа, Россия официально приостановила выполнение ДРСМД в среду, 3 июля. МИД готов в дальнейшем обсуждать пути стабилизации ситуации и обеспечения предсказуемости, но «интереса к такому разговору с американской стороны мы пока не видим», уточнил Ермаков. Но все же, по его мнению, «открывается хорошая возможность вернуться к взаимоуважительным конструктивным переговорам».

Контакты на уровне замминистра, занимающихся вопросами контроля над вооружениями, были и раньше и нельзя сказать, что эта нить оборвалась совсем, напоминает директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов: «Однако, по словам того же Рябкова, настроения там были не самые оптимистичные. А саммит, возможно, создал дополнительный импульс к налаживанию диалога. Это не гарантирует никаких быстрых результатов, и пока нельзя утверждать, что ДСНВ будет продлен и тем более что будет найдено какое-то новое решение по ДРСМД. С американской стороны все еще существует много факторов неопределенности: помешать может и оппозиция конгресса, и саботаж внутри самой администрации». Тем не менее, уверен эксперт, самое главное – это то, что стороны перешли от формальной фиксации собственных позиций к содержательному диалогу, и это, безусловно, прогресс, который можно только поприветствовать.

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