Россия отчиталась об исполнении решения ЕСПЧ, признанного ранее неисполнимым
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Комитет министров Совета Европы рассмотрит в сентябре вопрос об исполнении Россией решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу «Анчугов и Гладков против России», сообщается на сайте Совета Европы. Требование суда предоставить право голоса заключенным привело к одному из самых ярких конфликтов между позицией Страсбурга и национальным правом. Это решение ЕСПЧ стало первым, невозможность исполнения которого в России признал Конституционный суд. Тем не менее теперь российские власти утверждают, что выполнили все необходимые меры индивидуального и общего характера и исполнительное производство по делу можно прекращать.
В 2013 г. ЕСПЧ признал нарушением Европейской конвенции по правам человека автоматический и не дифференцированный запрет голосовать осужденным к лишению свободы. В 2016 г. Конституционный суд по запросу Минюста признал невозможным исполнение этого постановления в части хотя бы частичного возврата права голоса осужденным в местах лишения свободы. В то же время суд дал понять, что законодатель вправе изменить условия содержания в колониях-поселениях и оптимизировать систему наказания путем перевода части санкций в альтернативные лишению свободы.
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