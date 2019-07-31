Военная авиация займется тушением лесных пожаров в Сибири
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Министерству обороны поручено подключиться к тушению пожаров в Сибири. Как сообщил в среду сайт Кремля, это решение Владимир Путин принял после доклада министра по чрезвычайным ситуациям Евгения Зиничева о лесных пожарах в ряде сибирских регионов. Кроме того, Путин поручил до особого распоряжения сохранить группировку Вооруженных сил в Иркутской области, сформированную для ликвидации последствий наводнения, поскольку в регионе снова прошли ливневые дожди и в ряде районов отмечено подтопление.
Как сообщил департамент информации Минобороны, в соответствии с поручением президента министр обороны Сергей Шойгу дал указание создать авиагруппировку для помощи в тушении лесных пожаров в Красноярском крае. В среду туда вылетели 10 самолетов Ил-76 и 10 вертолетов Военно-транспортной авиации, оборудованные водосливными устройствами, экипажи машин имеют специальную подготовку, говорится в сообщении.
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