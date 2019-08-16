Президент США запретил выдачу грин-карт возможным получателям социальной помощи

Статья опубликована в № 4878 от 16.08.2019 под заголовком: Дональд Трамп против мечты

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Инициативы Трампа, касающиеся миграции, постоянно оспариваются его оппонентами и проходят через суд Reuters

Прокурор штата Вашингтон Боб Фергюсон в среду во главе коалиции из 13 штатов подал в суд иск против администрации президента США Дональда Трампа. Они оспаривают введенное за два дня до этого новое правило, усложняющее получение вида на жительство (грин-карта). С октября в его выдаче может быть отказано иммигрантам, которые могут воспользоваться льготным медстрахованием Medicaid, участвовать в программах получения продуктовых талонов и льготной покупки жилья.

Подавшие иск штаты считают, что новое правило противоречит закону и «последовательной политике десятилетий» без веских оснований. Согласно жалобе решение, вопреки намерениям его авторов, даже вызовет дополнительную нагрузку на местные бюджеты: люди будут бояться пользоваться льготами и обратятся, например, в отделения неотложной помощи, финансируемые государством.