Президент США запретил выдачу грин-карт возможным получателям социальной помощи
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Прокурор штата Вашингтон Боб Фергюсон в среду во главе коалиции из 13 штатов подал в суд иск против администрации президента США Дональда Трампа. Они оспаривают введенное за два дня до этого новое правило, усложняющее получение вида на жительство (грин-карта). С октября в его выдаче может быть отказано иммигрантам, которые могут воспользоваться льготным медстрахованием Medicaid, участвовать в программах получения продуктовых талонов и льготной покупки жилья.
Подавшие иск штаты считают, что новое правило противоречит закону и «последовательной политике десятилетий» без веских оснований. Согласно жалобе решение, вопреки намерениям его авторов, даже вызовет дополнительную нагрузку на местные бюджеты: люди будут бояться пользоваться льготами и обратятся, например, в отделения неотложной помощи, финансируемые государством.
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