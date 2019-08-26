Политика / Международные отношения

Первый день авиасалона МАКС-2019 пройдет с турецким акцентом

Реджеп Эрдоган ознакомится с российскими самолетами и поговорит с российским президентом

Открывающийся во вторник в подмосковном Жуковском Международный авиакосмический салон (МАКС) в первый день посетят президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, добавив, что помимо осмотра экспозиции запланированы также и двусторонние переговоры.

По словам человека, близкого к организаторам мероприятия, специально под визит Путина и Эрдогана была сформирована обширная программа, подразумевающая осмотр продукции ведущих предприятий российского авиапрома: так, впервые будет показан легкий военно-транспортный самолет Ил-112ВЭ, среднемагистральный ­МС-21-300, модель фрагмента фюзеляжа российско-китайского самолета CR929. Демонстрационные полеты проведут истребители Су-35 и Су-57, добавляет собеседник: «Полетная программа сформирована исходя из специфики российско-турецких консультаций по авиационной тематике». Топ-менеджер одного из предприятий оборонной промышленности выразил надежду, что показательное выступление Су-35 в присутствии двух лидеров позволит «сделать качественный рывок» в переговорах «Рособоронэкспорта» с минобороны Турции.

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