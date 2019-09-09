Премьером Башкирии станет бывший владелец крупной строительной компании

Андрей Назаров – основатель строительной компании «Гранель» и сопредседатель «Деловой России» Николай Галкин / ТАСС

Радий Хабиров, де-факто победивший на выборах главы Башкирии, назначил временно исполняющим обязанности зампредседателя правительства республики своего давнего соратника Андрея Назарова. Назаров – основатель строительной компании «Гранель» и сопредседатель «Деловой России».

О своем решении Хабиров объявил на оперативном совещании в правительстве республики. Назаров будет врио зампредседателя до официального вступления Хабирова в должность губернатора. После этого Назаров возглавит правительство республики.

Назаров и Хабиров – выходцы из Башкирии. Они взаимодействуют около 16 лет, говорит близкий к одному из них человек. Назаров был депутатом госсобрания республики, в то время как Хабиров руководил аппаратом администрации президента Башкирии. С 2008 г. они также пересекались, когда Назаров стал депутатом Госдумы, а Хабиров перешел в администрацию президента России, где курировал взаимодействие с парламентом и партиями.

«Для меня это большая честь и большая ответственность, а также возможность реализовать опыт и знания, приобретенные в бизнесе и общественной деятельности», – сказал Назаров на совещании. По его словам, последние несколько лет одним из ключевых направлений его деятельности в «Деловой России» было развитие комфортного инвестиционного климата и продвижение регионов. «У Республики Башкортостан колоссальный потенциал, который новоизбранный глава намерен реализовать в полной мере. И я рад быть частью этого большого проекта по выходу Башкирии в первую пятерку российских регионов», – сказал он.

Останется ли Назаров сопредседателем в «Деловой Росиии», пока неизвестно, говорит его представитель. В то же время Назаров больше не акционер компании «Гранель», сообщил ее представитель. Он продал свою долю гендиректору компании Ильшату Нигматуллину, который стал стопроцентным собственником ГК «Гранель». Сумму сделки собеседник «Ведомостей» отказался назвать.

«Оперативным управлением на протяжении последних 10 лет занимался Нигматуллин», – говорит близкий к компании источник.

«Гранель» – крупная строительная компания, которая основана в 1992 г. Ранее в равных долях принадлежала Нигматуллину и Назарову, которых связывают родственные отношения. Вначале «Гранель» работал в Башкирии, где ей принадлежат крупные торговые центры, кинотеатр, торгово-складская база, гостиничный дом и автосалон.

В 2010 г. компания вышла на рынки Москвы и Московской области и сегодня специализируется на строительстве жилых комплексов сегмента «стандарт» и «комфорт». Портфель ее заказов, по данным компании, составляет около 4,5 млн кв. м.