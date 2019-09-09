Алжир купил российские истребители на сумму около $2 млрд

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После нового алжирского контракта общее количество поставленных и законтрактованных истребителей Су-30МКИ(А) превысило 500 единиц Марина Лысцева/ТАСС

Россия и Алжир подписали контракты на закупку многофункциональных тяжелых истребителей Су-30МКИ(А) и средних МиГ-29М/М2 в ходе проходившего в конце августа в подмосковном Жуковском авиасалона МАКС-2019, сообщил авторитетный алжирский блог MenaDefense. Источник «Ведомостей» в оборонной промышленности подтвердил факт подписания соответствующих соглашений. По его словам, речь идет о заказе 16 истребителей Су-30МКИ(А) и 14 истребителей МиГ-29М/М2. Он также отметил, что закупка тяжелых «Сухих» обусловлена необходимостью расширения парка ВВС Алжира самолетами данного типа (всего их ранее с 2007 г. было закуплено 58 единиц), а МиГ-29М/М2 рассматриваются как частичная замена физически и морально устаревших МиГ-29 еще советского производства, поставлявшихся Алжиру из Белоруссии и с Украины в начале 2000-х гг. Общая сумма контрактов на поставку самих самолетов составляет, по словам собеседника «Ведомостей» в оборонной промышленности, около $1,8 млрд. С учетом стоимости дополнительного оборудования и авиационных средств поражения стоимость контрактов превышает $2 млрд, говорит еще один собеседник «Ведомостей» в оборонной промышленности.