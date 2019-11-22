Совбез начал разработку новой концепции строительства Вооруженных сил
На расширенном заседании Совета безопасности под руководством президента Владимира Путина обсуждался проект концепции строительства и развития Вооруженных сил, сообщил журналистам по окончании совещания секретарь Совбеза Николай Патрушев. «Важно то, что проект был поддержан (советом. – «Ведомости»). Вместе с тем были высказаны дополнения и предложения по его корректировке. И он будет Министерством обороны совместно с другими ведомствами доработан, представлен в аппарат Совбеза и дальше на утверждение президенту до 30 марта 2020 г.». Кроме того, ряду силовых ведомств – Росгвардии, МЧС, ФСО, ФСБ, СВР, ГУСПП – даны поручения разработать концепции строительства и развития вооруженных формирований и органов, добавил Патрушев. Они должны это сделать до 1 июля следующего года. Далее на основании принятых концепций будут разработаны планы по их реализации на 2021–2025 гг., сказал Патрушев. Это будет сделано к 1 октября 2020 г. И с учетом проведенной работы Совет безопасности будет давать предложения президенту по внесению корректив в Военную доктрину России, добавил секретарь Совбеза.
На самом совещании Путиным были определены задачи, которые необходимо решить, чтобы надежно гарантировать безопасность России. Причин для тревоги достаточно: ведущие страны активно совершенствуют наступательные вооружения, ракетно-ядерный клуб по факту пополняется новыми членами, сказал президент. Серьезную озабоченность вызывает и приближение военной инфраструктуры НАТО к границам России, а также попытки милитаризации космоса, добавил он. Выход США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) Путин назвал «ощутимым ударом по системе контроля над вооружениями», предлог для выхода из договора, по его мнению, был надуманным. Угроза распространения таких ракет еще больше усилила напряженность в мире; в этих условиях важно прогнозировать и анализировать возможные изменения международной ситуации и в соответствии с выводами развивать свой военный потенциал, отметил президент. Отметив успешную реализацию госпрограммы вооружения до 2027 г., Путин напомнил, что в настоящее время доля современного вооружения в армии и на флоте достигла 68%. При этом «некоторые образцы вооружения по своим характеристикам опережают зарубежные аналоги на годы вперед», добавил он. В ближайшие годы доля современного оружия и техники в армии, на флоте, в других силовых структурах должна быть доведена до 70%, повторил он. «И в дальнейшем (она должна. – «Ведомости») стабильно поддерживаться на данном уровне», – добавил он.
По словам человека, близкого к руководству одного из силовых ведомств, цель подобных установочных совещаний заключается в координации действий силовых ведомств для сохранения гарантий обеспечения национальной безопасности.
Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский добавляет, что новая концепция строительства Вооруженных сил должна сменить действующую, этот рамочный документ принимается на 15-летний период и обновляется каждые пять лет. В этом закрытом документе, который начинается с описания стоящих перед Вооруженными силами задач, определяется необходимая для их решения структура, финансирование Вооруженных сил и всех других элементов военной организации, включая Росгвардию, МЧС, ФСБ и другие ведомства, где имеется военная служба. Уже с учетом этой концепции разрабатываются госпрограммы вооружений (они принимаются на 10 лет и обновляются раз в пять лет) и другие документы, определяющие военное строительство, разъясняет эксперт.