Совбез начал разработку новой концепции строительства Вооруженных сил

На самом совещании Путиным были определены задачи, которые необходимо решить, чтобы надежно гарантировать безопасность России. Причин для тревоги достаточно: ведущие страны активно совершенствуют наступательные вооружения, ракетно-ядерный клуб по факту пополняется новыми членами, сказал президент. Серьезную озабоченность вызывает и приближение военной инфраструктуры НАТО к границам России, а также попытки милитаризации космоса, добавил он. Выход США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) Путин назвал «ощутимым ударом по системе контроля над вооружениями», предлог для выхода из договора, по его мнению, был надуманным. Угроза распространения таких ракет еще больше усилила напряженность в мире; в этих условиях важно прогнозировать и анализировать возможные изменения международной ситуации и в соответствии с выводами развивать свой военный потенциал, отметил президент. Отметив успешную реализацию госпрограммы вооружения до 2027 г., Путин напомнил, что в настоящее время доля современного вооружения в армии и на флоте достигла 68%. При этом «некоторые образцы вооружения по своим характеристикам опережают зарубежные аналоги на годы вперед», добавил он. В ближайшие годы доля современного оружия и техники в армии, на флоте, в других силовых структурах должна быть доведена до 70%, повторил он. «И в дальнейшем (она должна. – «Ведомости») стабильно поддерживаться на данном уровне», – добавил он.