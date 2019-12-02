Подрыв автомобиля российской военной полиции в Сирии признан провокацией
Подрыв бронеавтомобиля российской военной полиции произошел в понедельник в районе приграничного с Турцией сирийского города Кобани, сообщило Министерство обороны России. Трое военнослужащих были легко ранены. Инцидент, как сообщает Минобороны, произошел во время разведки маршрута совместного российско-турецкого патрулирования на севере Сирии в соответствии с договоренностями, достигнутыми в октябре в Сочи президентами России и Турции.
По словам источника «Ведомостей» в российских органах военного управления, взрывное устройство, заложенное на пути следования автомобиля, представляло собой фугас кустарного производства. Его мощность была невелика, говорит собеседник: критических повреждений бронеавтомобилю «Тигр» взрывная волна не нанесла, машина покинула место ЧП своим ходом, а повреждения российских военных полицейских относятся к разряду легких – ушибы мягких тканей и гематомы.
В районе Кобани проживают преимущественно сирийские курды, чьи отряды народной самообороны (YPG) продолжают сопротивление турецкой армии при поддержке сирийских правительственных войск. Турция считает YPG подразделением Рабочей партии Курдистана, которую официальная Анкара признала террористической организацией.
Данный инцидент в Минобороны рассматривают как провокацию, говорит человек в министерстве. С большинством курдских формирований налажен продуктивный контакт, но отдельные наиболее радикально настроенные группы совершают регулярные вылазки против совместных российско-турецких патрульных экипажей. Речь идет не только о забрасывании машин камнями и попытках срыва с них антенн связи, но и о бросании бутылок с зажигательной смесью, что уже случалось в Кобани в середине ноября, продолжает собеседник: тогда пострадало несколько машин, в том числе и российский «Тайфун-К».
Российским военным приказано не вестись на подобные провокации, чтобы не допустить эскалации конфликта и срыва политических договоренностей с курдами, уточняет человек в органах военного управления, но в случае угрозы жизни других вариантов у них не останется. Для обеспечения безопасности передвижения колонн нужно активнее использовать беспилотники, чтобы при их помощи мониторить в режиме реального времени и готовящиеся к прокладке, и уже проложенные маршруты совместного патрулирования, считает собеседник.
В воскресенье командующий Сирийскими демократическими силами (СДС, их основу составляют YPG) Мазлум Абди сообщил в Twitter о встрече с командующим российской группировкой в Сирии генерал-лейтенантом Александром Чайко, на которой якобы был «достигнут высокий уровень взаимопонимания» о размещении российских военных в Амуде, Тель-Тамре и Айн-Иссе, т. е. в тех пунктах, где сейчас происходят боестолкновения СДС с протурецкими силами. Представитель Минобороны воздержался от комментариев. По словам источника, близкого к Минобороны, делать вывод о достижении договоренности пока преждевременно.