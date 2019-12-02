Подрыв автомобиля российской военной полиции в Сирии признан провокацией

Данный инцидент в Минобороны рассматривают как провокацию, говорит человек в министерстве. С большинством курдских формирований налажен продуктивный контакт, но отдельные наиболее радикально настроенные группы совершают регулярные вылазки против совместных российско-турецких патрульных экипажей. Речь идет не только о забрасывании машин камнями и попытках срыва с них антенн связи, но и о бросании бутылок с зажигательной смесью, что уже случалось в Кобани в середине ноября, продолжает собеседник: тогда пострадало несколько машин, в том числе и российский «Тайфун-К».