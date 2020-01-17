Bloomberg и FT узнали подробности отставки правительства России

Накануне со ссылкой на источник, близкий к Кремлю, газета Financial Times также утверждала, что новость об отставке правительства стала сюрпризом для большинства высокопоставленных чиновников. Однако, по данным FT, Мишустин узнал о желании Путина назначить его премьером только после отставки правительства Медведева.