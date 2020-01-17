Bloomberg и FT узнали подробности отставки правительства России
Премьер Дмитрий Медведев за трое суток до послания президента Владимира Путина не знал об отставке правительства и планах президента назначить руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина новым председателем правительства, рассказали Bloomberg два федеральных чиновника. Путин встретился с Мишустиными до того, как поговорить с Медведевым, утверждает агентство.
Накануне со ссылкой на источник, близкий к Кремлю, газета Financial Times также утверждала, что новость об отставке правительства стала сюрпризом для большинства высокопоставленных чиновников. Однако, по данным FT, Мишустин узнал о желании Путина назначить его премьером только после отставки правительства Медведева.
Путин 15 января в послании Федеральному собранию объявил о кардинальных изменениях Конституции. В частности, он предложил расширить полномочия парламента при формировании правительства. Госдума будет утверждать кандидатуру премьера, а затем по его представлению – членов правительства. Президент будет обязан назначить их на должность.
После послания Медведев объявил об уходе правительства в отставку. Он связал это с предстоящими изменениями Конституции, которые изменят баланс власти. На следующий день Путин ввел должность заместителя председателя Совета безопасности России и назначил на нее Медведева.
Новым премьером по предложению президента был назначен Мишустин. Госдума 16 января одобрила его кандидатуру, впервые в истории никто из депутатов не проголосовал против. Мишустин анонсировал кардинальные изменения в правительстве. По информации «Ведомостей», первым заместителем нового премьера может стать помощник президента по экономике Андрей Белоусов.