Гендиректор «Сухого» уйдет в отставку до конца недели

Озар – опытный менеджер, который много сделал для военной авиации в целом, но неудачи последнего времени сыграли свою роль в отставке, полагает чиновник аппарата правительства. Например, первый серийный Су-57 военные должны были получить в конце декабря 2019 г., но буквально за несколько дней до торжественной церемонии он разбился. В итоге передача первого Су-57 в войска была отложена на 2020 г., что было негативно воспринято военными, знает собеседник «Ведомостей». На это наложились сложности с загрузкой мощностей НАЗа – готовящийся к подписанию новый контракт на Су-34 будет меньшего объема, чем предыдущий, что автоматически ставит вопрос об экономической целесообразности сохранения производства бомбардировщиков в Новосибирске. Решить эти проблемы в перспективе доверят скорее всего директору одного из холдингов, входящих в периметр авиационного кластера «Ростеха», полагает человек, близкий к Минобороны.