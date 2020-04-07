Из-за коронавируса в мире массово переносятся выборы и референдумы
Впервые в новейшей истории пандемия привела к массовому переносу на более поздний срок выборов и референдумов, что может отразиться и на итогах голосования, говорится в аналитической записке Фонда развития гражданского общества. Социальное самочувствие, общественные настроения и политические предпочтения граждан будут зависеть от того, насколько плавно и нетравматично будет пройден период пандемии, и от результативности мер, принимаемых государствами для восстановления ситуации в экономике, указывают эксперты.
Сейчас в связи с пандемией коронавируса чрезвычайное положение или режим чрезвычайной ситуации уже объявлены в Италии, Венгрии, Чехии, Латвии, Австралии, Казахстане, Испании, США и других странах. В 18 государствах приняты решения о переносе выборов и референдумов либо введены ограничения, которые фактически не позволяют провести голосование в ранее установленные сроки. В числе таких стран Австралия, Армения, Боливия, Великобритания, Иран, Италия, Канада, Кипр, Киргизия, Северная Македония, Сербия, Сирия, США, Франция, Чили, Швейцария, Шри-Ланка, ЮАР.