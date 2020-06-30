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В Москве аннулировали более 600 бюллетеней на голосовании по поправкам

Нарушения были допущены в двух районах столицы при надомном голосовании
Ирина Чевтаева
Андрей Гордеев / Ведомости

В двух районах Москвы аннулировано более 600 бюллетеней после выявленных нарушений при надомном голосовании по поправкам к Конституции. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в столице Илью Массуха.

Массух рассказал, что общественный штаб сталкивался с провокациями со стороны граждан или организаций. По его словам, в некоторых случаях из-за серьезных нарушений избирательных прав или процедур приходилось аннулировать урны целиком. «В одном из районов количество надомных проголосовавших по бумагам было в 10 раз ниже, чем количество бюллетеней, которые принесли», ‒ отметил он на встрече с иностранной группой экспертов.

По его словам, неизвестно, сколько «честных, сколько нечестных» бюллетеней было в урнах. В таких случаях для обеспечения честности голосования пришлось аннулировать все бюллетени, что вызывали сомнение.

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Массух также заявил, что система дистанционного электронного голосования не позволяет определить, как именно проголосовал человек. «На сегодняшний момент мы знаем, кто проголосовал, это список поименный. За кого, не знаем», ‒ уточнил он.

Среди поступающих жалоб также есть провокации, добавил он. В пример он привел распространяемый в интернете видеоролик, на котором человек якобы находит выброшенные бюллетени после надомного голосования. После проверки было установлено, что данное видео ‒ фейк, пояснил Массух. По данному факту штаб обратился в МВД.

Мэр Москвы Сергей Собянин 30 июня сообщил, что принял участие в электронном голосовании. «Я сегодня попробовал электронное голосование. Должен вам сказать, что это вполне комфортный, удобный, безопасный и надежный способ голосования», ‒ рассказал он.

Онлайн-голосование по поправкам к Конституции завершилось в 20.00 мск 30 июня. Явка составила 93,01%.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит с 25 июня по 1 июля. При этом в Москве и Нижегородской области можно проголосовать онлайн. В обоих регионах за проведение электронного голосования отвечают специально созданные избирательные комиссии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных