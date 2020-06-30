В Москве аннулировали более 600 бюллетеней на голосовании по поправкам

Массух рассказал, что общественный штаб сталкивался с провокациями со стороны граждан или организаций. По его словам, в некоторых случаях из-за серьезных нарушений избирательных прав или процедур приходилось аннулировать урны целиком. «В одном из районов количество надомных проголосовавших по бумагам было в 10 раз ниже, чем количество бюллетеней, которые принесли», ‒ отметил он на встрече с иностранной группой экспертов.