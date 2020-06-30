В Москве аннулировали более 600 бюллетеней на голосовании по поправкам

В Москве аннулировали более 600 бюллетеней на голосовании по поправкамНарушения были допущены в двух районах столицы при надомном голосовании
В двух районах Москвы аннулировано более 600 бюллетеней после выявленных нарушений при надомном голосовании по поправкам к Конституции. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в столице Илью Массуха.
Массух рассказал, что общественный штаб сталкивался с провокациями со стороны граждан или организаций. По его словам, в некоторых случаях из-за серьезных нарушений избирательных прав или процедур приходилось аннулировать урны целиком. «В одном из районов количество надомных проголосовавших по бумагам было в 10 раз ниже, чем количество бюллетеней, которые принесли», ‒ отметил он на встрече с иностранной группой экспертов.
По его словам, неизвестно, сколько «честных, сколько нечестных» бюллетеней было в урнах. В таких случаях для обеспечения честности голосования пришлось аннулировать все бюллетени, что вызывали сомнение.
Массух также заявил, что система дистанционного электронного голосования не позволяет определить, как именно проголосовал человек. «На сегодняшний момент мы знаем, кто проголосовал, это список поименный. За кого, не знаем», ‒ уточнил он.
Среди поступающих жалоб также есть провокации, добавил он. В пример он привел распространяемый в интернете видеоролик, на котором человек якобы находит выброшенные бюллетени после надомного голосования. После проверки было установлено, что данное видео ‒ фейк, пояснил Массух. По данному факту штаб обратился в МВД.
Мэр Москвы Сергей Собянин 30 июня сообщил, что принял участие в электронном голосовании. «Я сегодня попробовал электронное голосование. Должен вам сказать, что это вполне комфортный, удобный, безопасный и надежный способ голосования», ‒ рассказал он.
Онлайн-голосование по поправкам к Конституции завершилось в 20.00 мск 30 июня. Явка составила 93,01%.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит с 25 июня по 1 июля. При этом в Москве и Нижегородской области можно проголосовать онлайн. В обоих регионах за проведение электронного голосования отвечают специально созданные избирательные комиссии.