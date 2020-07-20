Эксперты назвали сценарии вывода России из кризиса

В целом отставка правительства Дмитрия Медведева стала одним из двух важнейших событий начала 2020 г., считают авторы доклада. Вторым важнейшим событием они считают предложение президента Путина изменить Конституцию. При этом Медведев не только ушел из правительства, но и потерял почти все рычаги влияния на него, за исключением поста министра юстиции России, который занял бывший однокурсник экс-премьера Константин Чуйченко. Однако авторы доклада допускают, что переход Медведева на должность заместителя председателя Совета безопасности не был для него понижением. «Думаю, у Медведева сейчас новая роль – роль доверенного переговорщика президента Путина на внешнем контуре», – поясняет Минченко.