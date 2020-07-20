Эксперты назвали сценарии вывода России из кризиса«Новый НЭП» и «План Маршалла» маловероятны, считают в «Минченко консалтинг»
По итогам первого полугодия работы правительства Михаила Мишустина 78% экспертов считают кабинет техническим, лишь 8% – «правительством прорыва», говорится в докладе «Полгода правительства Мишустина», подготовленном коммуникационным холдингом «Минченко консалтинг». При подготовке доклада авторы исследования провели опросы среди экспертов, состоящих в Российской ассоциации по связям с общественностью.
Полгода назад, в момент формирования, правительство Мишустина позиционировалось именно как правительство «экономического прорыва», напоминают авторы доклада. Но вместо этого кабинету не только не довелось формировать экономических программ в условиях «медового месяца», а пришлось сразу столкнуться с тремя кризисами – пандемией коронавируса, снижением нефтяных цен и болезнью самого Мишустина. Эффективнее всего правительство справилось с кризисом нефтяных цен, чуть менее эффективно – с периодом болезни Мишустина, а самым трудным оказался кризис, вызванный коронавирусом. «Людей брали под одни задачи, а решать им пришлось совсем другие», – объясняет автор исследования, президент «Минченко консалтинга» Евгений Минченко. Именно поэтому в первые полгода своей работы правительство Мишустина оказалось техническим, считает он.
Теперь, когда ситуация с коронавирусом стабилизировалась, у правительства Мишустина есть второй шанс, чтобы реализовать задачи, под которые оно было назначено, отмечает Минченко. В частности, правительству предстоит определиться со сценарием вывода России из кризиса. Наиболее вероятным сценарием опрошенные «Минченко консалтингом» эксперты считают формат «послевоенной пятилетки». Этот формат предполагает выделение нескольких ключевых отраслей и попытку осуществить рывок за счет масштабного вложения государственных инвестиций именно в них.
Менее вероятно, что для выхода из кризиса будет выбран формат «Нового НЭПа», который предполагает разгосударствление экономики и снижение налогов. Формат нового «Плана Маршалла», который предусматривает привлечение внешних игроков, наименее вероятен. Последние кризисы, с которыми столкнулась Россия, могут лишь усилить тренд на дальнейшее огосударствление экономики, отмечает Минченко: кризисы могли подтвердить властям, что элементы плановости экономики позволяют более эффективно мобилизовать ресурсы под решение задач. «Пока вся логика государственной власти последнего времени говорит о том, что ставка делается на дальнейшее огосударствление экономики», – добавляет он.
В целом отставка правительства Дмитрия Медведева стала одним из двух важнейших событий начала 2020 г., считают авторы доклада. Вторым важнейшим событием они считают предложение президента Путина изменить Конституцию. При этом Медведев не только ушел из правительства, но и потерял почти все рычаги влияния на него, за исключением поста министра юстиции России, который занял бывший однокурсник экс-премьера Константин Чуйченко. Однако авторы доклада допускают, что переход Медведева на должность заместителя председателя Совета безопасности не был для него понижением. «Думаю, у Медведева сейчас новая роль – роль доверенного переговорщика президента Путина на внешнем контуре», – поясняет Минченко.
После ухода Медведева кабинет пополнился сразу четырьмя вице-премьерами, связанными с Мишустиным, отмечают авторы доклада. Но полномочия всех новых вице-премьеров серьезны лишь на бумаге, а на деле носят рутинно-бюрократический характер. Никого из них не оказалось в рейтинге устойчивости вице-премьеров, составленном по итогам опросов экспертов. В лидерах устойчивости – Андрей Белоусов, Татьяна Голикова и Марат Хуснуллин.