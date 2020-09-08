Военный историк-любитель Андрей Жуков приговорен к 12,5 года лишения свободы

Жуков, по словам одного из участников военно-исторических интернет-форумов, переписывавшегося с ним, интересовался историей российских и советских воинских частей, организационно-штатными структурами и другими вопросами. В Российской армии он служил в мотострелковых частях и уволился в запас в звании капитана, после чего работал в логистической фирме, говорит собеседник «Ведомостей». Несмотря на стесненные жизненные обстоятельства, продолжает он, Жуков много работал в военных архивах. За собранную им историческую информацию авторы ряда книг выражали ему благодарность, продолжает он, в сознательную попытку государственной измены никто из его коллег-историков не верит.