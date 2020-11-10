Депутаты не стали вдаваться в причины ротации в правительстве

Депутаты не стали вдаваться в причины ротации в правительствеКак Госдума впервые утверждала членов кабинета министров
Депутаты на пленарном заседании обсудили шестерых кандидатов в члены правительства на следующий день после того, как их предложил премьер-министр Михаил Мишустин. По обновленной Конституции перед подписанием президентского указа о назначении члена кабинета министров его должна утвердить нижняя палата парламента.
Впервые обсуждая в таком формате будущих членов правительства, депутаты отказались от вопросов, их задавали на собраниях фракций и комитетов накануне. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский даже настоял, чтобы заседание прошло как можно быстрее: «Министры должны работать. В стране пандемия. Вся страна в больницах. Морги переполнены». 38 депутатов болеют коронавирусом, поддержал тему спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Впрочем, некоторым кандидатам все же досталось от депутатов. Больше всего – будущим министру природных ресурсов и экологии Александру Козлову и министру транспорта Виталию Савельеву.
Козлову Жириновский припомнил победу на выборах губернатора Амурской области в 2015 г. Тогда едва не случился второй тур – Козлов получил чуть больше 50% голосов, кандидат от ЛДПР Иван Абрамов – более 28%. «Ночью побеждает наш кандидат, а утром оказывается, что выборы выиграл Козлов, – негодовал Жириновский. – Может, [Козлов] и будет хорошо работать на новом посту, но на прошлом (с 2018 по 2020 г. Козлов возглавлял Минвостокразвития. – «Ведомости») результатов не было». Эсер Федот Тумусов при обсуждении кандидата в министры по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова тоже припомнил Козлову его прошлую работу: «Ни один проект не завершен. Люди с Дальнего Востока уезжают». «Надеюсь, вы понимаете, что приходите в одну из лоббистских и коррупциогенных сфер <...> Нет ни минуты на раскачку», – заявила Козлову единоросс Ольга Тимофеева. Эсер Анатолий Грешневиков сообщил, что из-за непрофессионализма чиновников Минприроды экологическая реформа не реализуется.
Претензия Жириновского к Савельеву, который с 2009 г. был гендиректором «Аэрофлота», касалась того, что в России нет русских самолетов. А эсер Дмитрий Ионин припомнил Савельеву ваучеры, которые выдавали пассажирам «Аэрофлота» вместо возврата денег за билеты, когда из-за пандемии были отменены рейсы: «Понятно, что из-за пандемии авиация оказалась в худшей ситуации. Но вопрос, за чей счет собираются решать проблемы».
Но ни один из депутатов против кандидатов Мишустина не проголосовал (см. схему). После их утверждения палатой указы о новых назначениях в правительстве подписал президент Владимир Путин.