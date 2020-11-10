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Депутаты не стали вдаваться в причины ротации в правительстве

Как Госдума впервые утверждала членов кабинета министров
Елена Мухаметшина
Депутаты поддержали новых членов правительства, в том числе нового министра энергетики Николая Шульгинова (на фото — стоит в центре), не задавая лишних вопросов /Пресс-служба Госдумы

Депутаты на пленарном заседании обсудили шестерых кандидатов в члены правительства на следующий день после того, как их предложил премьер-министр Михаил Мишустин. По обновленной Конституции перед подписанием президентского указа о назначении члена кабинета министров его должна утвердить нижняя палата парламента.

Впервые обсуждая в таком ­формате будущих членов правительства, депутаты отказались от вопросов, их задавали на собраниях фракций и комитетов накануне. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский даже настоял, чтобы заседание прошло как можно быстрее: «Министры должны работать. В стране пандемия. Вся страна в больницах. Морги переполнены». 38 депутатов болеют коронавирусом, поддержал тему спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Впрочем, некоторым кандидатам все же досталось от депутатов. Больше всего – будущим министру природных ресурсов и экологии Александру Козлову и министру транспорта Виталию Савельеву.

Ранее по теме: Госдума утвердила всех предложенных Мишустиным министров

Козлову Жириновский припомнил победу на выборах губернатора Амурской области в 2015 г. Тогда едва не случился второй тур – Козлов получил чуть больше 50% голосов, кандидат от ЛДПР Иван Абрамов – более 28%. «Ночью побеждает наш кандидат, а утром оказывается, что выборы выиграл Козлов, – негодовал Жириновский. – Может, [Козлов] и будет хорошо работать на новом посту, но на прошлом (с 2018 по 2020 г. Козлов возглавлял Минвостокразвития. – «Ведомости») результатов не было». Эсер Федот Тумусов при обсуждении кандидата в министры по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова тоже припомнил Козлову его прошлую работу: «Ни один проект не завершен. Люди с Дальнего Востока уезжают». «Надеюсь, вы понимаете, что приходите в одну из лоббистских и коррупциогенных сфер <...> Нет ни минуты на раскачку», – заявила Козлову единоросс Ольга Тимофеева. Эсер Анатолий Грешневиков сообщил, что из-за непрофессионализма чиновников Минприроды экологическая реформа не реализуется.

Претензия Жириновского к Савельеву, который с 2009 г. был гендиректором «Аэрофлота», касалась того, что в России нет русских самолетов. А эсер Дмитрий Ионин припомнил Савельеву ваучеры, которые выдавали пассажирам «Аэрофлота» вместо возврата денег за билеты, когда из-за пандемии были отменены рейсы: «Понятно, что из-за пандемии авиация оказалась в худшей ситуации. Но вопрос, за чей счет собираются решать проблемы».

Но ни один из депутатов против кандидатов Мишустина не проголосовал (см. схему). После их утверждения палатой указы о новых назначениях в правительстве подписал президент Владимир Путин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных