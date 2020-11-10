Депутаты не стали вдаваться в причины ротации в правительстве

Козлову Жириновский припомнил победу на выборах губернатора Амурской области в 2015 г. Тогда едва не случился второй тур – Козлов получил чуть больше 50% голосов, кандидат от ЛДПР Иван Абрамов – более 28%. «Ночью побеждает наш кандидат, а утром оказывается, что выборы выиграл Козлов, – негодовал Жириновский. – Может, [Козлов] и будет хорошо работать на новом посту, но на прошлом (с 2018 по 2020 г. Козлов возглавлял Минвостокразвития. – «Ведомости») результатов не было». Эсер Федот Тумусов при обсуждении кандидата в министры по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова тоже припомнил Козлову его прошлую работу: «Ни один проект не завершен. Люди с Дальнего Востока уезжают». «Надеюсь, вы понимаете, что приходите в одну из лоббистских и коррупциогенных сфер <...> Нет ни минуты на раскачку», – заявила Козлову единоросс Ольга Тимофеева. Эсер Анатолий Грешневиков сообщил, что из-за непрофессионализма чиновников Минприроды экологическая реформа не реализуется.