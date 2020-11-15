Партии не могут провести съезды из-за коронавирусных ограничений

Партии не могут провести съезды из-за коронавирусных ограниченийИнициатива Минюста об онлайн-съездах проблему не решает
Из-за введения санитарно-эпидемиологических ограничений партии попали в ловушку: они вынуждены отказаться от проведения отчетных съездов и ротации в руководящих органах. 6 ноября Минюст опубликовал для общественного обсуждения поправки в закон о некоммерческих организациях (НКО), которые дадут НКО возможность проводить общие собрания в онлайн-формате. Нормы этого нового закона предлагается распространить и на партии, говорилось в сообщении Минюста. Однако онлайн нельзя будет обсуждать вопросы, решения по которым принимаются тайным голосованием. А без возможности проведения тайного голосования инициатива Минюста в разгар пандемии не поможет, говорят партийцы, по самым важным вопросам, включая ротацию руководящих органов и выдвижение кандидатов, съезды голосуют тайно. В любом случае летом 2021 г. партии все же обязаны будут по нынешнему закону провести очные съезды, чтобы выдвинуть кандидатов в Госдуму.
Единороссы переносят съезд
Два собеседника «Ведомостей» в «Единой России» говорят, что до конца 2020 г. партия не сможет провести отчетный съезд из-за коронавирусных ограничений – они действуют до 15 января. Ранее об этом же сообщал РБК. Согласно уставу партии решение о съезде принимается за месяц. Провести съезд онлайн партия, скорее всего, тоже не успеет, поскольку законопроект Минюста будет обсуждаться еще почти месяц, кроме того, поправки пока предусмотрены в закон об НКО, а не в закон о партиях. Месяц назад «Коммерсантъ» сообщал, что Минюст обсуждает с ЦИК и Минцифрой возможность использовать сайт «Госуслуги» для внутрипартийного голосования, что позволило бы проводить съезды онлайн, однако такой законопроект пока не выложен для обсуждения. Существующий же законопроект Минюста не устраняет главную проблему – он не предусматривает тайного голосования, говорит собеседник в «Единой России», а устав партии предполагает, что на съезде ежегодно должны ротироваться члены постоянно действующих руководящих органов «Единой России» – генерального совета и высшего бюро. По словам собеседника «Ведомостей», если съезд не провести, это будет нарушением устава, однако в данном случае в партии руководствуются «более высоким по значимости документом о санитарно-эпидемиологических нормах».
Пресс-служба Минюста сообщила «Ведомостям», что ведомство при принятии мер реагирования в отношении партий руководствуется законодательством, учитывая в том числе санитарно-эпидемиологические ограничения. Партии обязаны соблюдать свои уставы, при этом органы актов государственной власти являются обязательными к исполнению и имеют приоритет перед нормами корпоративных актов, в том числе уставов партий. Собеседник в «Единой России» говорит, что съезд, возможно, проведут после 15 января. Однако он не исключает, что срок ограничений из-за пандемии продлят и тогда съезд снова будет отложен.
Единороссы говорят, что обязательный предвыборный съезд запланирован на июнь. «Если и до этого времени будут действовать ограничения, то единственный выход – изменить к этому времени закон», – говорит собеседник. По его словам, партия уже направила свои предложения в администрацию президента, среди них – возможность проводить тайное голосование на онлайн-съездах. «Электронное голосование ввели на выборах, а партиям голосовать онлайн почему-то нельзя», – сетует единоросс. Вопросы, которые не требуют тайного голосования, – принятие положения о праймериз, формирование оргкомитета праймериз, обсуждение структуры программы на думские выборы – партия планирует рассмотреть на конференции в конце декабря.
К чему готовятся другие партии
Помимо «Единой России» съезд в 2020 г. запланирован только у ЛДПР. Партия проводила съезд в феврале 2017 г., а согласно уставу он должен созываться «не реже одного раза в четыре года». По словам собеседника «Ведомостей» в руководстве партии, съезд запланирован на 13 декабря, но «без размаха» – в офисе ЛДПР. О возможном его переносе официально не сообщалось.
У коммунистов очередные съезды созываются ЦК КПРФ также не реже одного раза в четыре года, последний съезд, которым проводили ротацию в руководстве партии, был в мае 2017 г. Кроме того, съезды КПРФ должны выдвигать кандидатов в Госдуму и на выборы президента. «В июне мы выдвинем кандидатов в Госдуму, а очередной съезд, вероятно, будет проведен уже после голосования, осенью», – заявил зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин. Окончательное решение примет пленум ЦК КПРФ, который для организации перевыборных процедур нужно будет провести офлайн (коммунисты не собирали пленум ЦК с осени 2019 г.). При этом зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков говорит, что нет необходимости проводить мероприятия онлайн, тем более когда речь идет о съездах, где требуется тайное голосование.
Несколько раз в этом году переносила съезд «Справедливая Россия» (по уставу съезд проходит не реже одного раза в 2,5 года) – изначально он планировался на апрель 2020 г., потом на осень, затем вместо него было решено провести 28 октября расширенный центральный совет партии, но и его отменили по причине болезни нескольких докладчиков, сказал собеседник «Ведомостей» в руководстве партии. Сейчас съезд ориентировочно запланирован на апрель 2021 г., а пока идет подготовка к выборам, удаленно начались совещания лидера партии Сергея Миронова с представителями регионов, говорит источник «Ведомостей».
Два собеседника «Ведомостей» в руководстве думских партий отметили, что Минюст, как правило, лояльно относится к партиям, если они проводят отчетно-выборный съезд по своему усмотрению в рамках календарного года, когда заканчиваются полномочия избранных органов. Собеседник в руководстве КПРФ отметил, что к 2021 г. все надеются на благоприятную ситуацию с коронавирусом, которая позволит проводить мероприятия очно.
Как решить проблему
Законопроект Минюста действительно не предусматривает возможности тайного голосования онлайн, а именно тайным голосованием формируются постоянно действующие руководящие органы партии, говорит электоральный юрист Гарегин Митин. «Однако законопроект еще на стадии обсуждения, туда могут быть внесены поправки. У нас же разрешено электронное голосование на выборах, и Верховный суд говорил, что оно не противоречит тайному голосованию. Поэтому и партиям можно дать такую возможность», – считает он. Но на данный момент, по мнению Митина, партии могут либо провести съезды онлайн, хотя этой возможности у них еще нет в уставах, либо провести съезд офлайн и получить штраф, либо не проводить съезд и получить предупреждение Минюста. «В случае предупреждения Минюста его можно будет оспорить в суде, поскольку партии не могли выполнить требования о съезде из-за действия санитарно-эпидемиологических норм. И, вероятно, суд встанет на сторону партий», – полагает юрист.
Проведение съезда «Единой России» в заочном формате или с использованием различных интернет-сервисов не предусмотрено ни уставом партии, ни законом, отмечает политюрист Антон Рудаков. При этом законом предусмотрено, что обязательно проводится тайное голосование за выдвижение кандидатов на различные должности. «В любом ином случае выдвижение юридически пока не может состояться», – говорит он. Вопрос на повестке уже с весны и времени на поправки было достаточно, отметил Рудаков: «С учетом уже проводившегося электронного голосования организовать процедуры тайного голосования логично через портал «Госуслуги», тем более что на доработку системы не потребуется привлечения серьезных ресурсов».
Проблему проведения партийных съездов в условиях коронавирусных ограничений важно решить заранее, чтобы это не отразилось на ходе кампании по выборам в Госдуму следующим летом и не привело к «юридическим войнам» по снятию списков партий и одномандатников из-за придирок к формату съезда, говорит политолог Александр Пожалов. Он не исключает, что власть попытается создать такие «юридические закладки», чтобы иметь гипотетическую возможность повлиять на выдвижение какой-нибудь из оппозиционных партий «неправильных» кандидатов в списке. «Однако поскольку с проблемами сталкивается даже «Единая Россия», то [у нее как] у партии конституционного большинства есть все возможности внести в правительственный законопроект нужные ей поправки», – добавляет он. По мнению Пожалова, в законодательство правильно ввести рамочные нормы, позволяющие руководству партий в случае действия режима повышенной готовности отходить от требований тайного голосования на съезде или разрешающие руководящим партийным органам вносить временные нормы в устав, изменяющие процедуру голосования в условиях пандемии. «Если речь идет о полномочиях руководящих органов, то их можно было бы продлить автоматически на полгода-год до окончания ограничений». «Единая Россия» уже проводила праймериз по схеме тайного голосования в электронной форме, этот же механизм, привязанный к «Госуслугам», можно было разрешить применять и для съездов», – добавляет он.
В подготовке статьи участвовал Константин Гликин