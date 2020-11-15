Партии не могут провести съезды из-за коронавирусных ограничений

Проблему проведения партийных съездов в условиях коронавирусных ограничений важно решить заранее, чтобы это не отразилось на ходе кампании по выборам в Госдуму следующим летом и не привело к «юридическим войнам» по снятию списков партий и одномандатников из-за придирок к формату съезда, говорит политолог Александр Пожалов. Он не исключает, что власть попытается создать такие «юридические закладки», чтобы иметь гипотетическую возможность повлиять на выдвижение какой-нибудь из оппозиционных партий «неправильных» кандидатов в списке. «Однако поскольку с проблемами сталкивается даже «Единая Россия», то [у нее как] у партии конституционного большинства есть все возможности внести в правительственный законопроект нужные ей поправки», – добавляет он. По мнению Пожалова, в законодательство правильно ввести рамочные нормы, позволяющие руководству партий в случае действия режима повышенной готовности отходить от требований тайного голосования на съезде или разрешающие руководящим партийным органам вносить временные нормы в устав, изменяющие процедуру голосования в условиях пандемии. «Если речь идет о полномочиях руководящих органов, то их можно было бы продлить автоматически на полгода-год до окончания ограничений». «Единая Россия» уже проводила праймериз по схеме тайного голосования в электронной форме, этот же механизм, привязанный к «Госуслугам», можно было разрешить применять и для съездов», – добавляет он.