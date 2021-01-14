ЕСПЧ отклонил ряд обвинений Украины против России из-за присоединения Крыма

Власти Украины утверждают, что украинские военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов и гражданские лица были убиты в результате «предположительно незаконной аннексии Крыма», сообщала ранее пресс-служба ЕСПЧ. Они также ссылаются на случаи пыток или других форм жестокого обращения с гражданскими лицами и произвольного лишения свободы. Кроме того, правительство-заявитель утверждает, что украинским гражданам, проживающим в Крыму, незаконно, автоматически и принудительно присваивалось российское гражданство, а на тех, кто выразил желание остаться украинскими гражданами, было оказано давление. Киев также жалуется на попытки вмешательства в деятельность украинских и иностранных журналистов в Крыму и на то, что собственность украинских юридических лиц была подвергнута незаконному контролю.