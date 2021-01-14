ЕСПЧ отклонил ряд обвинений Украины против России из-за присоединения Крыма

ЕСПЧ отклонил ряд обвинений Украины против России из-за присоединения КрымаСуд счел недоказанными обвинения в убийстве мирных граждан и запугивании журналистов в Крыму
Европейский суд по правам человека большинством голосов признал жалобу Украины против России из-за вхождения Крыма в состав страны частично приемлемой, говорится в пресс-релизе суда. Однако суд счел недоказанными обвинения Украины в якобы убийствах мирных граждан, задержании и запугивании иностранных журналистов. Дело рассматривает Большая палата суда, его рассмотрение продолжится.
«Что касается предполагаемой административной практики убийств и огнестрельных ранений, то суд считает, что упомянутые инциденты не рассматриваются как совокупность нарушений. Что касается инцидентов, имевших место в первой половине марта 2014 г., в ходе которых иностранные журналисты, как утверждается, содержались под стражей в течение короткого периода времени, а их оборудование было изъято, то суд считает, что эти утверждения не указывают на административную практику», — говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте суда.
Суд считает, что он не готов отрицать, что Россия осуществляет юрисдикцию над Крымом с 18 марта 2014 г. «Для целей решения о приемлемости суд исходил из того, что юрисдикция государства-ответчика (России — прим. ред.) в отношении Крыма имеет форму или характер эффективного контроля над территорией, а не форму или характер территориальной юрисдикции. В этой связи суд напоминает, что ему не следует выяснять, является ли интеграция Крыма в Россию законной с точки зрения международного права», — отмечается в релизе.
В пресс-службе Минюста России пояснили, что суд также счел недоказанными обвинения Украины по якобы фактам «незаконного изъятия имущества украинских военнослужащих, дискриминации этнических украинцев, политически мотивированного уголовного преследования проукраински настроенных лиц, отказов в регистрации религиозных и иных организаций».
Жалоба «Украина против России» была подана в марте 2014 г. В ней правительство Украины утверждало, что Россия с 27 февраля 2014 г. «осуществила эффективный контроль над Автономной Республикой Крым, являющейся неотъемлемой частью Украины, что привело к многочисленным нарушениям Конвенции о защите прав человека». Заявитель пожаловался на нарушение в общей сложности 12 статей конвенции и протоколов к ней, включая права на жизнь и безопасность, на справедливое судебное разбирательство, свободу вероисповедания и выражения мнений, свободу собраний, право на защиту собственности и свободу передвижения.
Власти Украины утверждают, что украинские военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов и гражданские лица были убиты в результате «предположительно незаконной аннексии Крыма», сообщала ранее пресс-служба ЕСПЧ. Они также ссылаются на случаи пыток или других форм жестокого обращения с гражданскими лицами и произвольного лишения свободы. Кроме того, правительство-заявитель утверждает, что украинским гражданам, проживающим в Крыму, незаконно, автоматически и принудительно присваивалось российское гражданство, а на тех, кто выразил желание остаться украинскими гражданами, было оказано давление. Киев также жалуется на попытки вмешательства в деятельность украинских и иностранных журналистов в Крыму и на то, что собственность украинских юридических лиц была подвергнута незаконному контролю.
13 марта 2014 г. ЕСПЧ применил к этому делу правило 39 Регламента суда (временные меры). Он призвал Россию и Украину воздерживаться от мер, в частности военных действий, которые могут привести к нарушениям прав гражданских лиц, предусмотренных конвенцией. В прошлом году ЕСПЧ принял решение, что все частные жалобы, связанные с событиями в Крыму, он будет рассматривать с учетом позиции, выработанной по межгосударственной жалобе.
После событий в Киеве в феврале 2014 г. власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу о государственном статусе республики. В голосовании, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с Россией, по официальным данным, проголосовали, соответственно 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя. 18 марта президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав России, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным Собранием. Украина, Европейский союз и США, а также другие страны не признали итогов референдума.