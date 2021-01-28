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Обновление «Справедливой России» с малыми партиями должно помочь «Единой России»

Это подстраховка для партии власти, если она не возьмет конституционное большинство в 2021 году
Елена Мухаметшина Максим Иванов
Сергей Миронов после объединения с двумя патриотическими партиями станет еще более надежной опорой «Единой России»  /МАКСИМ СТУЛОВ / ВЕДОМОСТИ

«Справедливая Россия» подписала 28 января манифест об объединении с партиями «За правду» и «Патриоты России», а 22 февраля пройдет их общий съезд. Это необходимо, чтобы эсеры обязательно попали в новый созыв Госдумы – для подстраховки «Единой России», если партия власти не получит конституционного большинства на выборах. Одинаковое голосование «Единой России» со «Справедливой Россией» даст конституционное большинство для поддержки необходимых власти принципиальных решений. Об этом «Ведомостям» рассказали два собеседника, близких к администрации президента.

«Нужно, чтобы «Справедливая Россия» обязательно прошла в новый созыв Госдумы, поэтому их и обновили. Главная причина – они очень лояльная партия и являются хорошим партнером для «Единой России», – говорит собеседник, близкий к администрации президента. Их избрание в новый созыв – это такая подстраховка для обеспечения конституционного большинства, если «Единая Россия» его все-таки не получит, объясняет он: «Голосовать эсеры и единороссы будут консолидированно». Другие партии не могут сыграть эту роль, говорит собеседник: «ЛДПР – это черный ящик, мы видели ситуацию с [экс-губернатором Хабаровского края] Сергеем Фургалом. С коммунистами еще сложнее. Эсеры же большую пользу не приносят, но выполняют такую роль защиты». Пока расчет на то, что «Единая Россия» получит конституционное большинство, но это не значит, что не нужно подстраховываться, добавляет он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных