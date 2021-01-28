Обновление «Справедливой России» с малыми партиями должно помочь «Единой России»

«Нужно, чтобы «Справедливая Россия» обязательно прошла в новый созыв Госдумы, поэтому их и обновили. Главная причина – они очень лояльная партия и являются хорошим партнером для «Единой России», – говорит собеседник, близкий к администрации президента. Их избрание в новый созыв – это такая подстраховка для обеспечения конституционного большинства, если «Единая Россия» его все-таки не получит, объясняет он: «Голосовать эсеры и единороссы будут консолидированно». Другие партии не могут сыграть эту роль, говорит собеседник: «ЛДПР – это черный ящик, мы видели ситуацию с [экс-губернатором Хабаровского края] Сергеем Фургалом. С коммунистами еще сложнее. Эсеры же большую пользу не приносят, но выполняют такую роль защиты». Пока расчет на то, что «Единая Россия» получит конституционное большинство, но это не значит, что не нужно подстраховываться, добавляет он.