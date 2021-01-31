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Президент США Джо Байден огласит свой внешнеполитический курс

Ряд решений Трампа будут кардинально пересмотрены
Глеб Мишутин
Patrick Semansky / AP

Президент США Джо Байден выступит 1 февраля в госдепартаменте с речью, в которой представит концепцию американской внешней политики. Об этом со ссылкой на источник в администрации президента сообщила 30 января телекомпания NBC.

Основными внешнеполитическими вызовами для новой администрации станут взаимодействие с Китаем, Россией, Ираном и КНДР. Помимо этого новому хозяину Белого дома предстоит решать проблемы, связанные с войной в Афганистане. Во время своей президентской кампании Байден резко критиковал внешнеполитический курс Дональда Трампа. Он обещал, что в случае своей победы он переориентирует внешнюю политику США, расширит взаимодействие с союзниками и будет активнее противостоять врагам, в том числе и России.

По данным американской телекомпании NBC, президент подпишет ряд указов, которые продемонстрируют новый подход США к внешнеполитическим делам, – например, сформирует рабочую группу для воссоединения семей незаконных мигрантов, разлученных во время президентства Трампа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных