Президент США Джо Байден огласит свой внешнеполитический курс

Президент США Джо Байден огласит свой внешнеполитический курсРяд решений Трампа будут кардинально пересмотрены
Президент США Джо Байден выступит 1 февраля в госдепартаменте с речью, в которой представит концепцию американской внешней политики. Об этом со ссылкой на источник в администрации президента сообщила 30 января телекомпания NBC.
Основными внешнеполитическими вызовами для новой администрации станут взаимодействие с Китаем, Россией, Ираном и КНДР. Помимо этого новому хозяину Белого дома предстоит решать проблемы, связанные с войной в Афганистане. Во время своей президентской кампании Байден резко критиковал внешнеполитический курс Дональда Трампа. Он обещал, что в случае своей победы он переориентирует внешнюю политику США, расширит взаимодействие с союзниками и будет активнее противостоять врагам, в том числе и России.
По данным американской телекомпании NBC, президент подпишет ряд указов, которые продемонстрируют новый подход США к внешнеполитическим делам, – например, сформирует рабочую группу для воссоединения семей незаконных мигрантов, разлученных во время президентства Трампа.