Президент США Джо Байден огласит свой внешнеполитический курс

Основными внешнеполитическими вызовами для новой администрации станут взаимодействие с Китаем, Россией, Ираном и КНДР. Помимо этого новому хозяину Белого дома предстоит решать проблемы, связанные с войной в Афганистане. Во время своей президентской кампании Байден резко критиковал внешнеполитический курс Дональда Трампа. Он обещал, что в случае своей победы он переориентирует внешнюю политику США, расширит взаимодействие с союзниками и будет активнее противостоять врагам, в том числе и России.