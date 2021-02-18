Объединенную авиастроительную корпорацию ждет серьезная реформа

Объединение конструкторских бюро и программных дирекций на площадке ОАК означает переход с трехзвенной на двухзвенную систему управления, которая практикуется во всех других холдингах «Ростеха». Идущие изменения призваны оптимизировать процессы и улучшить финансовое положения ОАК. Процесс трансформации стартует 1 марта, он будет очень вдумчивым, кропотливым и продлится ориентировочно до 2025 г.», – сообщил представитель «Ростеха».