Объединенную авиастроительную корпорацию ждет серьезная реформа

Объединенную авиастроительную корпорацию ждет серьезная реформаЕе вдохновителем является Анатолий Сердюков
Российскую авиапромышленность ожидает серьезная реформа, в ходе которой планируется оптимизировать один из уровней управления и создать условия для плавных сокращений персонала до 2025 г. Опубликованный 18 февраля интернет-ресурсами протокол совещания руководства госкорпорации «Ростех» 2 февраля «По вопросам организационной трансформации ПАО ОАК» является подлинным, подтвердили несколько менеджеров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), а представитель «Ростеха» подтвердил наличие изложенных в документе планов.
«Конструкторские бюро и дирекции программ (в частности, по созданию и развитию самолетов – к примеру, Sukhoi SuperJet, МС-21, Су-57, МиГ-35, Ил-76. – «Ведомости») планируется объединить на одной площадке ОАК. Планируется также перенос юридических адресов всех управляющих компаний (например, компании «Сухой», РСК «МиГ», «Иркут», «Ильюшин». – «Ведомости») по месту нахождения серийных авиастроительных заводов.
Объединение конструкторских бюро и программных дирекций на площадке ОАК означает переход с трехзвенной на двухзвенную систему управления, которая практикуется во всех других холдингах «Ростеха». Идущие изменения призваны оптимизировать процессы и улучшить финансовое положения ОАК. Процесс трансформации стартует 1 марта, он будет очень вдумчивым, кропотливым и продлится ориентировочно до 2025 г.», – сообщил представитель «Ростеха».
В самом совещании кроме гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова участвовали руководитель авиационного кластера «Ростеха» и бывший министр обороны Анатолий Сердюков, гендиректор ОАК Юрий Слюсарь и топ-менеджеры «Ростеха». Сердюков, по словам двух менеджеров двух субхолдингов ОАК, является основным вдохновителем плана.
По словам представителя ОАК, «процессы корпоративной трансформации, по сути, уже запущены. В частности, в ОАК уже переданы функции единоличного исполнительного органа «Сухого», «Ильюшина». Реализуется программа централизации управления предприятиями, которая предусматривает исключение дублирующих административных функций, создание общекорпоративных центров компетенций и обслуживания, расширение кооперации для более эффективной реализации самолетостроительных программ. Авторитетные конструкторские школы при этом продолжат развиваться».