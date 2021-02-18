Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Политика Эксклюзивно по подписке

Объединенную авиастроительную корпорацию ждет серьезная реформа

Ее вдохновителем является Анатолий Сердюков
Алексей Никольский
«Ростех» планирует переместить менеджеров поближе к рабочим авиазаводов /Андрей Гордеев / Ведомости

Российскую авиапромышленность ожидает серьезная реформа, в ходе которой планируется оптимизировать один из уровней управления и создать условия для плавных сокращений персонала до 2025 г. Опубликованный 18 февраля интернет-ресурсами протокол совещания руководства госкорпорации «Ростех» 2 февраля «По вопросам организационной трансформации ПАО ОАК» является подлинным, подтвердили несколько менеджеров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), а представитель «Ростеха» подтвердил наличие изложенных в документе планов.

«Конструкторские бюро и дирекции программ (в частности, по созданию и развитию самолетов – к примеру, Sukhoi SuperJet, МС-21, Су-57, МиГ-35, Ил-76. – «Ведомости») планируется объединить на одной площадке ОАК. Планируется также перенос юридических адресов всех управляющих компаний (например, компании «Сухой», РСК «МиГ», «Иркут», «Ильюшин». – «Ведомости») по месту нахождения серийных авиастроительных заводов.

Объединение конструкторских бюро и программных дирекций на площадке ОАК означает переход с трехзвенной на двухзвенную систему управления, которая практикуется во всех других холдингах «Ростеха». Идущие изменения призваны оптимизировать процессы и улучшить финансовое положения ОАК. Процесс трансформации стартует 1 марта, он будет очень вдумчивым, кропотливым и продлится ориентировочно до 2025 г.», – сообщил представитель «Ростеха».

В самом совещании кроме гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова участвовали руководитель авиационного кластера «Ростеха» и бывший министр обороны Анатолий Сердюков, гендиректор ОАК Юрий Слюсарь и топ-менеджеры «Ростеха». Сердюков, по словам двух менеджеров двух субхолдингов ОАК, является основным вдохновителем плана.

По словам представителя ОАК, «процессы корпоративной трансформации, по сути, уже запущены. В частности, в ОАК уже переданы функции единоличного исполнительного органа «Сухого», «Ильюшина». Реализуется программа централизации управления предприятиями, которая предусматривает исключение дублирующих административных функций, создание общекорпоративных центров компетенций и обслуживания, расширение кооперации для более эффективной реализации самолетостроительных программ. Авторитетные конструкторские школы при этом продолжат развиваться».

Вы видите 55% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных