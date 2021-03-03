Активисту компенсируют моральный вред от отказа в согласовании митинга

В Казани случилось редкое по нынешним временам событие. Судебная система после более чем двухлетнего разбирательства с местным гражданским активистом в конце концов сдалась и не только признала свою неправоту, но и приняла решение компенсировать деньгами нанесенный ему моральный вред. Правда, сумма оказалась в 55 раз меньше той, на которой настаивал активист. Поэтому от судебной системы он не отстанет – теперь он будет добиваться увеличения суммы компенсации.