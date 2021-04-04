Иордания заявила о предотвращении государственного переворота

По заявлению иорданского официального агентства Petra, аресты были проведены «по соображениям безопасности». Под домашним арестом оказался и бывший наследный принц Хамза бен Хусейн. Запись сделанного им видеообращения британской вещательной компании BBC передал адвокат принца. Ранее иорданские власти опровергали информацию о его аресте. Сам принц связывает заключение под стражу со своей политической деятельностью. В своем обращении он обвинил иорданские власти в коррупции, некомпетентности и нарушении свободы слова.