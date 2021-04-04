Иордания заявила о предотвращении государственного переворота

Иордания заявила о предотвращении государственного переворотаПод домашний арест заключили бывшего наследного принца, критиковавшего режим
Властям Иордании якобы удалось предотвратить государственный переворот. Как сообщила газета The Washington Post (WP), 3 апреля было арестовано около 20 человек, среди них член королевской семьи Шериф Хасан бен Заид и бывший советник правящего короля Абдаллы II, экс-министр финансов Басем Авадалла.
По заявлению иорданского официального агентства Petra, аресты были проведены «по соображениям безопасности». Под домашним арестом оказался и бывший наследный принц Хамза бен Хусейн. Запись сделанного им видеообращения британской вещательной компании BBC передал адвокат принца. Ранее иорданские власти опровергали информацию о его аресте. Сам принц связывает заключение под стражу со своей политической деятельностью. В своем обращении он обвинил иорданские власти в коррупции, некомпетентности и нарушении свободы слова.
4 апреля принцу Хамзе, по сообщению WP, предъявили обвинение в попытках дестабилизировать обстановку в королевстве с иностранной помощью. Вице-премьер Иордании Айман аль-Сафади заявил, что действия по «подрыву стабильности» провалились, а король Абдалла II намерен лично обсудить происшедшее с заключенным под стражу принцем.