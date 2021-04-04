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Иордания заявила о предотвращении государственного переворота

Под домашний арест заключили бывшего наследного принца, критиковавшего режим
Глеб Мишутин
Иордания заявила о предотвращении государственного переворота /АР

Властям Иордании якобы удалось предотвратить государственный переворот. Как сообщила газета The Washington Post (WP), 3 апреля было арестовано около 20 человек, среди них член королевской семьи Шериф Хасан бен Заид и бывший советник правящего короля Абдаллы II, экс-министр финансов Басем Авадалла.

По заявлению иорданского официального агентства Petra, аресты были проведены «по соображениям безопасности». Под домашним арестом оказался и бывший наследный принц Хамза бен Хусейн. Запись сделанного им видеообращения британской вещательной компании BBC передал адвокат принца. Ранее иорданские власти опровергали информацию о его аресте. Сам принц связывает заключение под стражу со своей политической деятельностью. В своем обращении он обвинил иорданские власти в коррупции, некомпетентности и нарушении свободы слова.

4 апреля принцу Хамзе, по сообщению WP, предъявили обвинение в попытках дестабилизировать обстановку в королевстве с иностранной помощью. Вице-премьер Иордании Айман аль-Сафади заявил, что действия по «подрыву стабильности» провалились, а король Абдалла II намерен лично обсудить происшедшее с заключенным под стражу принцем.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных