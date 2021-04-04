Григорий Явлинский: «Партия как печень: чем она больше – тем хуже»«Яблоко» вырабатывает новый подход к партстроительству и ищет свое место на выборах в Госдуму
На выборах в Госдуму 2021 г. «Яблоко» сделает ставку на кампанию по партийному списку, чтобы кандидаты «не тянули одеяло на себя в одномандатных округах», хотя партия и готова помогать желающим с выдвижением. Об этом объявил на съезде партии ее зампредседателя Иван Большаков. Залогом успеха партии на выборах должно стать то, что время «крымского консенсуса прошло», а протестные настроения растут, считает он.
Но пока «Яблоко» набирает 2–3% вместо необходимых для прохождения в Госдуму 5%, заявил глава ярославского отделения «Яблока» Олег Виноградов. Причина в том, что партия не предлагает актуальных идей: «Где наши избиратели? Поколение до 25 лет – сторонники [Алексея] Навального, они точно переживут [Владимира] Путина, и мы им не нужны». А вот людям 25–40 лет, которые «теряют жизнь», и 40–60 лет, которые «потеряли пенсии», «Яблоко», говорит Виноградов, должно предложить свои идеи: безвизовый режим с Европой и отмену пенсионной реформы.
На съезде свою предвыборную программу партия «Яблоко» не утверждала. Зато фактически законсервировалась на ближайший период: в устав партии были включены механизмы, препятствующие вступлению в ее ряды непроверенных кадров. Съезд по предложению председателя «Яблока» Николая Рыбакова до окончания выборов в Госдуму уже остановил выдачу партбилетов – исключения для новых членов могут быть сделаны только по решению федерального руководства партии. Эти меры вполне созвучны тому, как себе представляет «Яблоко» сооснователь партии Григорий Явлинский: «Я иногда думаю, что партия как печень: чем она больше – тем хуже».
Разные права для всех
Сейчас в партии состоит более 28 000 человек, следует из данных самого «Яблока». Принятые на съезде поправки в устав вводят деление симпатизирующих «Яблоку» граждан на разные категории в зависимости от стажа работы: сторонников, зарегистрированных сторонников, членов партии и зарегистрированных членов партии. К примеру, новички, только получившие партбилет «Яблока», будут поражены во внутрипартийных правах. Для них устанавливается год испытательного срока.
В это время у них будет только совещательный голос на партийных мероприятиях, не будет права избирать и быть избранными в руководящие органы партии и т. д. Получить полноценные «яблочные» права они смогут уже по рекомендации однопартийцев со стажем от трех лет. Поправки в устав об испытательном сроке для членов партии начнут действовать, когда весь пакет будет зарегистрирован в Минюсте, сказал «Ведомостям» депутат заксобрания Санкт-Петербурга от «Яблока» Борис Вишневский.
Эти поправки представляют собой «систему защиты от рейдерства», заявил на съезде Явлинский: «Вы знаете про сотни, тысячи людей, которые за деньги приходили вступать в партию. Этим занимается мэрия, администрация президента, шустрые политтехнологи и просто жулики. Ведь у них задача-то какая? Чтоб оставить картинку и изменить сущность <...> Убер, политический убер. Мы сейчас сюда посадим своих и довезем до нужного места».
«Политический убер», иными словами, оптимальную систему поиска и избрания кандидатов создали в 2017 г. к выборам муниципальных депутатов в Москве Максим Кац вместе с экс-депутатом Госдумы Дмитрием Гудковым. Они руководили кампанией «Объединенных демократов», благодаря которой избралось 180 яблочников. Каца исключили из партии в 2020 г., поскольку он претендовал на пост руководителя регионального отделения. Кац заявил, что по его призыву в «Яблоко», как прежде, никто не вступает: «Но риторика у Явлинского очень знакомая – про поиск внутренних и внешних врагов».
Разные права у членов партии уже были однажды поводом для снятия списка партии в Карелии, напоминает Кац. В 2006 г. у избиркома Карелии возникли претензии к партийной конференции перед выборами в заксобрание, поскольку кандидаты в депутаты, как на тот момент позволял устав, выдвигались от 477 зарегистрированных членов партии, а не от 3800 яблочников, которые значились в документах отделения, писала Lenta.ru. В определении Верховного суда говорилось, что законодательством не предусмотрено наличие в партиях зарегистрированных и незарегистрированных членов, тем более разные условия участия членов партии в ее деятельности. Тогда делегатами на конференцию карельского регионального были отобраны люди от зарегистрированных членов реготделения, а не от всех региональных партийцев.
Политюрист Гарегин Митин говорит, что по закону все члены партии равны, это единый статус и «не может быть разных типов членства», хотя партийцы и могут отличаться друг от друга – к примеру, участием в работе руководящих органов. Учитываться стаж может, но только неформально – при формировании списков кандидатов или вручении партийных наград, как в ЛДПР, отметил Митин.
Образ партии в будущем
Делегаты накануне съезда получили фактически новый устав «с новой системой приятия решений <...> прав и ответственности членов партии» на 256 листах, сказал депутат псковского заксобрания, лидер отделения «Яблока» Лев Шлосберг. Бегло изучая поправки, руководители реготделений обнаружили, что у них изъято полномочие по созыву конференций и общих собраний, сказал Шлосберг, это объяснили «технической ошибкой».
Из общей таблицы убрали более 30 поправок, которые рассмотрят уже после выборов в Госдуму. Среди них такая: члены партии не могут состоять ни в каких общественных организациях, даже если они не имеют госрегистрации. Таких членов партии много – к примеру, правозащитник Андрей Бабушкин («Офицеры России») и активист Николай Кавказский («Левое социалистическое действие»). Не был принят комплекс поправок, «дисциплинирующих» партийцев. К примеру, о запрете членам «Яблока» публично противодействовать исполнению решений руководства, с которыми они не согласны. Не прошло и ужесточение ответственности членов партии за нарушение устава. Предлагалось ввести ограничение права члена партии, например запрет на участие в выборах.
Шлосберг призвал на съезде к более открытой позиции «Яблока», хотя «открытая партия – это всегда большие риски». По его словам, «будучи чуждыми для власти», партийцам «нельзя стать чужими для общества», нельзя считать, что «жизнетворный кислород находится только внутри дома, а вне его – пространство, заполненное азотом».
Явлинский, полемизируя со Шлосбергом, заявил, что «рационализм без этики – очень опасное направление». «Численность партии – не критерий. Когда у большевиков было 50 000 человек, они захватили власть в стране, а когда было 20 млн, они [как партия] развалились, – заявил Явлинский. – <...> Мы не можем создавать неуправляемую структуру: или это группа людей, в которой вы абсолютно уверены, либо это просто пустая цифра».
Глава Политической экспертной группы Константин Калачев говорит, что «Яблоко» превращается из массовой партии в партию кадровую, а «конкретные угрозы – это лишь повод закрыться и окуклиться».
Российские партии носят лидерский характер, а «Яблоко» – партия Явлинского, говорит политолог Алексей Макаркин: «Но так как эта партия все-таки демократическая, там есть возможности как-то волю Явлинского обойти. Сейчас же эти возможности пытаются перекрыть – видимо, [его] неформального влияния уже не хватает». «Яблоко» – партия-клуб, где людям удобно жить в кругу единомышленников и обсуждать свою повестку: например, не то, как побеждать на ближайших выборах, а что будет к 2040 г., говорит Макаркин.
Такая партия обновляется за счет сподвижников, которые проверяются на верность, а не за счет новых идей и людей, говорит эксперт: «Поэтому неконтролируемое обновление для них – это риск. Явлинский как-то говорил, что в 2017 г. многих избрали [в муниципальные советы] по списку «Яблока», но не все они по духу яблочники. Поэтому, может, меньше стоит [таких кандидатов] избирать». Кроме того, клубу легче выстраивать отношения с властью: «И «Яблоку» удобно быть с властью в консенсусе, как и остальным партиям, правда, она не может вписаться в антизападный консенсус, но может вписаться в антинавальновский».
В подготовке статьи участвовал Константин Гликин