Григорий Явлинский: «Партия как печень: чем она больше – тем хуже»

Разные права у членов партии уже были однажды поводом для снятия списка партии в Карелии, напоминает Кац. В 2006 г. у избиркома Карелии возникли претензии к партийной конференции перед выборами в заксобрание, поскольку кандидаты в депутаты, как на тот момент позволял устав, выдвигались от 477 зарегистрированных членов партии, а не от 3800 яблочников, которые значились в документах отделения, писала Lenta.ru. В определении Верховного суда говорилось, что законодательством не предусмотрено наличие в партиях зарегистрированных и незарегистрированных членов, тем более разные условия участия членов партии в ее деятельности. Тогда делегатами на конференцию карельского регионального были отобраны люди от зарегистрированных членов реготделения, а не от всех региональных партийцев.