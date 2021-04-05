Шансы у партий и кандидатов на выборах в Госдуму по Москве оценили эксперты

Шансы у партий и кандидатов на выборах в Госдуму по Москве оценили экспертыОсновной проблемой для «Единой России» будет мобилизация лоялистов, а для оппозиции – отказ в регистрации
Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК) проанализировало в своем докладе «Москва накануне думской кампании» шансы партий на предстоящих выборах в Госдуму по Москве, а также представило список потенциальных кандидатов, которые примут участие в выборах в столице. Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября, в столице 15 округов, где будут выбирать депутатов-одномандатников.
В Москве сложилось устойчивое провластное большинство, а смягчение ограничительных мер в перспективе ведет к снижению протестных настроений в городе. По данным социологов, в столице доминируют позитивные оценки деятельности мэра Москвы, что хорошо для «Единой России», если мэр, как в 2011 и 2016 гг., возглавит московскую региональную группу списка партии на думских выборах. Наиболее благоприятными для кандидатов от «Единой России» могут стать Новомосковский округ, Орехово-Борисовский, Люблинский, а среди наиболее сложных – Центральный округ.