Шансы у партий и кандидатов на выборах в Госдуму по Москве оценили эксперты

В Москве сложилось устойчивое провластное большинство, а смягчение ограничительных мер в перспективе ведет к снижению протестных настроений в городе. По данным социологов, в столице доминируют позитивные оценки деятельности мэра Москвы, что хорошо для «Единой России», если мэр, как в 2011 и 2016 гг., возглавит московскую региональную группу списка партии на думских выборах. Наиболее благоприятными для кандидатов от «Единой России» могут стать Новомосковский округ, Орехово-Борисовский, Люблинский, а среди наиболее сложных – Центральный округ.