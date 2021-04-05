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Шансы у партий и кандидатов на выборах в Госдуму по Москве оценили эксперты

Основной проблемой для «Единой России» будет мобилизация лоялистов, а для оппозиции – отказ в регистрации
Елена Мухаметшина
Эксперты считают положение «Единой России» в Москве накануне выборов в Госдуму устойчивым  /МАКСИМ СТУЛОВ / ВЕДОМОСТИ

Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК) проанализировало в своем докладе «Москва накануне думской кампании» шансы партий на предстоящих выборах в Госдуму по Москве, а также представило список потенциальных кандидатов, которые примут участие в выборах в столице. Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября, в столице 15 округов, где будут выбирать депутатов-одномандатников.

В Москве сложилось устойчивое провластное большинство, а смягчение ограничительных мер в перспективе ведет к снижению протестных настроений в городе. По данным социологов, в столице доминируют позитивные оценки деятельности мэра Москвы, что хорошо для «Единой России», если мэр, как в 2011 и 2016 гг., возглавит московскую региональную группу списка партии на думских выборах. Наиболее благоприятными для кандидатов от «Единой России» могут стать Новомосковский округ, Орехово-Борисовский, Люблинский, а среди наиболее сложных – Центральный округ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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