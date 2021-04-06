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Под новые украинские санкции попал крупнейший эксплуатант самолетов Ан-124

Но вряд они будут эффективными
Глеб Мишутин
4 апреля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение совета национальной безопасности и обороны (СНБО) об очередных антироссийских санкциях. /Денис Абрамов / Ведомости

4 апреля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение совета национальной безопасности и обороны (СНБО) об очередных антироссийских санкциях. Под ограничениями оказались 77 российских предприятий, а также авиакомпания «Волга – Днепр» и Россотрудничество. Кроме них под санкции попали машиностроительное предприятие «Севмормаш-2М», Центр судоремонта «Дальзавод» и ряд других оборонных предприятий.

Введенные СНБО санкции предусматривают ограничения по 17 пунктам. Как отмечает ТАСС, речь идет о блокировке активов, полном прекращении торговых операций, перевозок, транзита и полетов на территории Украины.

Подпавшим под санкции предприятиям запрещается выводить капиталы с Украины, а исполнение экономических и финансовых обязательств по отношению к ним будет приостановлено. Ограничения введены и против 10 украинских граждан, которых Зеленский назвал «топ-10 украинской контрабанды». «Борьба с контрабандой будет продолжена, это первая десятка, но точно не последняя», – передает его слова сайт офиса президента Украины. Решение СНБО также вводилось в действие под предлогом борьбы с контрабандой.

Помимо этого МИД Украины «должен проинформировать компетентные органы Европейского союза, США и других государств о применении санкций и поставить перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер», сообщает сайт президента.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных