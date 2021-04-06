Под новые украинские санкции попал крупнейший эксплуатант самолетов Ан-124

Под новые украинские санкции попал крупнейший эксплуатант самолетов Ан-124Но вряд они будут эффективными
4 апреля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение совета национальной безопасности и обороны (СНБО) об очередных антироссийских санкциях. Под ограничениями оказались 77 российских предприятий, а также авиакомпания «Волга – Днепр» и Россотрудничество. Кроме них под санкции попали машиностроительное предприятие «Севмормаш-2М», Центр судоремонта «Дальзавод» и ряд других оборонных предприятий.
Введенные СНБО санкции предусматривают ограничения по 17 пунктам. Как отмечает ТАСС, речь идет о блокировке активов, полном прекращении торговых операций, перевозок, транзита и полетов на территории Украины.
Подпавшим под санкции предприятиям запрещается выводить капиталы с Украины, а исполнение экономических и финансовых обязательств по отношению к ним будет приостановлено. Ограничения введены и против 10 украинских граждан, которых Зеленский назвал «топ-10 украинской контрабанды». «Борьба с контрабандой будет продолжена, это первая десятка, но точно не последняя», – передает его слова сайт офиса президента Украины. Решение СНБО также вводилось в действие под предлогом борьбы с контрабандой.
Помимо этого МИД Украины «должен проинформировать компетентные органы Европейского союза, США и других государств о применении санкций и поставить перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер», сообщает сайт президента.