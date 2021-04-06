Под новые украинские санкции попал крупнейший эксплуатант самолетов Ан-124

Подпавшим под санкции предприятиям запрещается выводить капиталы с Украины, а исполнение экономических и финансовых обязательств по отношению к ним будет приостановлено. Ограничения введены и против 10 украинских граждан, которых Зеленский назвал «топ-10 украинской контрабанды». «Борьба с контрабандой будет продолжена, это первая десятка, но точно не последняя», – передает его слова сайт офиса президента Украины. Решение СНБО также вводилось в действие под предлогом борьбы с контрабандой.